يعود جونيور أجايي مهاجم الأهلي للقاهرة مساء اليوم الخميس.

وغاب أجايي عن مران الفريق اليوم الأربعاء رغم أن حضوره كان منتظرا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "أجايي يعود مساء اليوم الجمعة".

وأضاف "أيضا جيرالدو سيعود من مشاركته مع منتخب أنجولا يوم 27 مارس الجاري".

وشدد "أما علي معلول فيعود بعد مباراة منتخب تونس والجزائر الودية المقررة يوم 26 مارس".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري في مواجهة مؤجلة من الجولة 17 للدوري.

وأتم عبد الحفيظ بأن الأهلي يواجه جمهورية شبين وديا غدا الجمعة في الثالثة عصرا.

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