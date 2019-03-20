منافس الأهلي - صن داونز.. قوة هجومية في جنوب إفريقيا ضعيفة خارج ملعبه

قوة هجومية قوية داخل ملعبه يقابلها ضعف تهديفي خارج ملعبه.. هذا أبرز ما يميز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام 5 أو 6 أبريل في بريتوريا، بينما لقاء الإياب في مصر أحد أيام 12 أو 13 من الشهر ذاته.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن فريق صن داونز منافس الأهلي في إفريقيا.

طريقة التأهل: تأهل وصيفا للوداد المغربي في المجموعة الأولى بفارق المواجهات المباشرة حيث حصد كلاهما 10 نقاط.

سجل صن داونز 9 أهداف واستقبل 5 أهداف في 6 مباريات في المجموعة التي ضمت أيضا كل من أسيك ميموزا الإيفواري ولوبي ستارز النيجيري.

نقطة القوة: على ملعبه، حصد صن داونز 9 نقاط من أصل 10 جمعها في دور المجموعات، ولم يستقبل سوى هدفين عليه وسجل 8 أهداف.

نقطة الضعف: لم يستطع صن داونز التسجيل خارج ميدانه سوى مرة وحيدة في 3 مباريات في دور المجموعات.

اللاعب الأهم: لاعب وسط الفريق ثيمبا زواني صاحب الـ29 عاما وهداف دور المجموعات بـ4 أهداف، كما يبرز الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو كحل مهاري للفريق على الطرف مثله مثل لاعب الأهلي السابق باكاماني ماشامبي، كما يبقى الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو كنقطة قوة للفريق.

المدرب: بيتسو موسيماني مازال مدربا للفريق، المنصب الذي يشغله منذ عام 2012، وإنجازات المدرب الجنوب إفريقي تتحدث عنه.

مع موسيماني، حصد صن داونز الدوري الجنوب إفريقي 3 مرات كما قاده للقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

الملعب وساعات السفر: ملعب لوفتوس فيرسفيلد الذي يتسع لـ51 ألف متفرج في مدينة بريتوريا. لا مشاكل حول أرضية الملعب لكن ساعات السفر تظل هي المشكلة.

الرحلة المباشرة بين القاهرة وبريتوريا تصل مدتها إلى 8 ساعات. ولكن في حالة السفر مع التوقف ترانزيت في أديس أبابا يصل عدد ساعات الرحلة إلى 16 ساعة.

ماذا فعل خارج ملعبه في المجموعات

لعب صن داونز 3 مباريات خارج ملعبه خلال دور المجموعات، خسر مرتين وتعادل مرة، مقابل 3 انتصارات على ملعبه.

خسر صن داونز خارج ملعبه أمام لوبي ستارز النيجيري 2-1، وأمام الوداد المغربي 1-0، بينما تعادل سلبيا مع أسيك الإيفواري.

فيما حقق الفوز داخل ملعبه على الوداد 2-1 وعلى لوبي ستارز 3-صفر، وأمام أسيك 3-1.

موقف الفريق في الدوري

يتصدر صن داونز ترتيب الدوري الجنوب إفريقي بعد خوض 23 مباراة وقبل 7 جولات من النهاية برصيد 43، بفارق نقطتين عن بيدفيست ويتس صاحب المركز الثاني ولكن يتبقى لصن داونز مباراة مؤجلة.

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