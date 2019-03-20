بوجبا عن ريال مدريد: هو حلم دائما لأي لاعب وأيضا زيدان يدرب الفريق

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 23:40

كتب : رامي جمال

بول بوجبا - فرنسا

سُئل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا عن رأيه في ارتداء قميص ريال مدريد وقال: "هو حلم لأي لاعب".

وتحدث بوجبا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "كما قلت دائما ريال مدريد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر الأندية في العالم".

وأردف "أيضا زين الدين زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالي وذلك يجعله حلما لأي لاعب".

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قبل أن يستدرك "لكن أنا سعيد في مانشستر يونايتد الآن ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل".

وارتبط اسم بوجبا بالانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي في ظل كثرة خلافاته مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وانتقل بوجبا للحديث عن مورينيو قائلا: "لم نكن نحقق الفوز معه وهذا كان خطأ لو كانت النتائج تسير بشكل جيد لاستمر مدربا للفريق وهذا كل ما أستطيع قوله".

وأتم "الآن يتواجد مدرب جديد في النادي وأنا سعيد في الفريق".

وكان بوجبا قال في المؤتمر الصحفي إنه يتمنى استمرار أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد في منصبه وأن يحصل على عقد بشكل دائم.

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