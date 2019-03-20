حوار – نجيب: أفتقد أبو تريكة وبركات وجمعة.. وهذا أفضل شيء في لاسارتي

"لم أشك لحظة في تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

محمد نجيب النادي : الأهلي الأهلي

"الأهلي قادر على استعادة عرش إفريقيا".

"أفتقد اللعب بجوار أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات".

"لاسارتي يتعامل جيدا مع كل اللاعبين وأنتظر قرار المشاركة في المباريات".

غاب محمد نجيب عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الجاري ولم يخض سوى مباراتين فقط في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة في غضروف الركبة أبعدته كثيرا والآن يؤكد أنه أصبح لائقا للعودة.

وعن موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ورأيه في مدربه مارتين لاسارتي ومواجهة الزمالك أجرى نجيب حوارا مطولا مع موقع ناديه الرسمي.

طموح الأهلي الإفريقي

تحدث نجيب عن موقف الأهلي في البطولة الجارية من دوري أبطال إفريقيا قائلا: "الفريق قادر على حصد اللقب".

وأضاف "لم أشك لحظة واحدة في عدم قدرتنا على التأهل إلى ربع نهائي البطولة خاصة إننا في المباريات الحاسمة نظهر بقوة".

وواصل "مرينا بظروف صعبة في دور المجموعات وفي النهاية حققنا الهدف بالتأهل لربع النهائي".

وشدد "نحترم جميع المنافسين لكن نريد التتويج باللقب لإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم عما حدث في آخر نسختين".

مواجهة الزمالك

وانتقل نجيب للحديث عن مواجهة القمة أمام الزمالك التي ستقام في ملعب برج العرب في الـ30 من شهر مارس الجاري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

وقال نجيب: "المباراة ستكون صعبة للغاية والفوز بها يساوي ست نقاط إذ أنه يمنحنا ثلاث نقاط ويحرم الزمالك منهم وكل هذا يصب في مصلحتنا".

وأضاف "القمة دائما لها حسابات مختلفة فهي لا تعترف سوى بالحالة الفنية والمعنوية للاعبين يوم اللقاء وكل لاعبي الأهلي لديهم ما يلزم من الخبرات للتعامل مع تلك المباراة".

أكثر من يفتقدهم ومسيرته مع الأهلي

وعقب ذلك تحدث نجيب عن مسيرته مع الأهلي وقال: "حققت كل شيء مع النادي من الفوز بالدوري والكأس والسوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والسوبر الإفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأكمل "شرف كبير أن أكون أحد اللاعبين الذين سطروا تاريخا رائعا لهم مع الأهلي والمشاركة مع جيل ذهبي رسم الابتسامة على وجه الجماهير لسنوات عديدة".

وأضاف "أفتقد العديد من اللاعبين مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات وكنت سعيدا للغاية للمشاركة بجوارهم".

المشاركة في المباريات ورأيه في لاسارتي

وعن المشاركة في المباريات قال: "أنا جاهز ومستعد الآن أكثر من أي وقت مضى بعد شفائي من آثار جراحة غضروف الركبة".

وأضاف "أشعر برغبة ملحة في العودة للملعب ومشاركة زملائي في المباريات بعد غيابي لفترة طويلة فقط أنتظر قرار لاسارتي".

وعن لاسارتي قال: "هو من المدربين الذين يجيدون التعامل النفسي مع اللاعبين بشكل جيد ويتحدث مع الكل دائما بصورة مميزة ويمنحهم الثقة لتنفيذ تعليماته".

وأتم نجيب "دفاع الأهلي بخير ولا يعاني كما يقول البعض ولدينا أفضل اللاعبين فيه إلى جانب التدعيمات التي حدثت وساهمت في الظهور بشكل جيد إلى حد كبير".

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