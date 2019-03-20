مواجهات نارية بالجملة.. تعرف على جدول مباريات الزمالك والأهلي حتى نهاية أبريل

الأمور أصبحت مشتعلة للغاية في المنافسة على لقب الدوري، فماذا ينتظر الزمالك والأهلي حتى نهاية شهر أبريل؟

الزمالك سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري، ليصبح الفارق نقطتين مع الأهلي قبل قمة الـ 30 من شهر مارس. (طالع التفاصيل)

وفي نفس الوقت، تحدد منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو صن داونز الجنوب إفريقي، وتحدد منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية وهو حسنية أغادير المغربي.

ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات الزمالك والأهلي حتى نهاية شهر أبريل، بإضافة مواجهتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

الزمالك: الأول - 53 نقطة – 22 مباراة – جدول مباريات كالتالي:

** الأهلي – السبت - 30 مارس.

** سموحة – الأربعاء – 3 أبريل.

** حسنية أغادير – في المغرب – الأحد – 7 أبريل – ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

** المصري – الأربعاء أو الخميس – 10 أو 11 أبريل – لجنة المسابقات كشفت في وقت سابق أن اختيار إما يوم 10 أو 11 أبريل لتلك المواجهة سيكون عقب معرفة موعد مواجهة ربع نهائي الكونفدرالية.

** حسنية أغادير – في مصر – الأحد – 14 أبريل – إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

** وادي دجلة – 14 أبريل – ستؤجل المباراة بشكل رسمي. لجنة المسابقات أعلنت سابقا أنه في حالة وصول الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية، سيتأجل لقائه أمام دجلة.. وهو ما حدث وسيحدث.

** الإسماعيلي – الخميس - 18 أبريل.

** بيراميدز – الاثنين – 22 أبريل.

** ثم سيتحدد موعد مواجهته أمام حرس الحدود، وفقا لمصيره في الكونفدرالية.

الأهلي: الثاني - 51 نقطة – 22 مباراة – جدول مباريات كالتالي:

** الزمالك – السبت – 30 مارس.

** الاتحاد – الثلاثاء – 2 أبريل.

** صن داونز – في جنوب إفريقيا – الجمعة أو السبت – 5 أو 6 أبريل – ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

** مصر للمقاصة – الثلاثاء أو الأربعاء – 9 أو 10 أبريل - لجنة المسابقات كشفت في وقت سابق أن اختيار إما يوم 9 أو 10 أبريل لتلك المواجهة سيكون عقب معرفة موعد مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال.

** صن داونز – في مصر – الجمعة أو السبت – 12 أو 13 أبريل – إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

** النجوم – 13 أبريل - ستؤجل المباراة بشكل رسمي. لجنة المسابقات أعلنت سابقا أنه في حالة وصول الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال، سيتأجل لقائه أمام النجوم.. وهو ما حدث وسيحدث.

** بيراميدز – الخميس – 18 أبريل.

** المصري – الاثنين – 22 أبريل.

** ثم سيتحدد موعد مواجهته أمام إنبي وفقا لمصيره في دوري أبطال إفريقيا

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