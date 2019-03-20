بالصور – الفارق يتقلص لنقطتين في انتظار القمة.. الزمالك يتعادل مع المقاولون قبل مواجهة الأهلي

أهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الصدارة بالتعادل مع المقاولون العرب في بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري. أحرز الونش وطارق حامد للأبيض، فيما سجل عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي للذئاب.

























































































































































































































وصف المباراة

10 دقائق ضاغطة

بدأ الزمالك اللقاء ضاغطا بقوة أسفر عن ركنيتين للأبيض، لكن دفاع المقاولون العرب ظل صامدا.

تبديل اضطراري

وتحصل حمدي النقاز على مخالفة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ24، نفذها عبد الله جمعة وأبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة الـ30 خرج أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب مصابا وشارك محمد مجلي بدلا منه.

الهدف الأول

وسدد كهربا كرة قوية في الدقيقة الـ45، لكن محمود أبو السعود تصدى لها وحولها إلى ركنية.

ومن الركنية جاء الهدف الأول. كهربا نفذ الركنية، وقابلها محمود حمدي "الونش" برأسية في المرمى مسجلا الأول.

وكاد كهربا يضيف الهدف الثاني للزمالك في الوقت الضائع بعدما راوغ وانفرد بالمرمى، لكن أبو السعود تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الشوط الثاني

عكس الشوط الأول، بدأ المقاولون العرب شوط المباراة الثاني مهاجما من أجل تحقيق التعادل.

تبديل اضطراري وهدف

تعرض حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك لإصابة في الدقيقة الـ50، ليخرج مصابا ويشارك حازم إمام بدلا منه.

وبعد التبديل مباشرة، سجل المقاولون العرب هدف التعادل. ركنية نفذت قصيرة إلى عبد الوهاب إسماعيل الذي أرسل كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من الجميع وسكنت الشباك مسجلا التعادل.

محاولات زملكاوية

سدد فرجاني ساسي كرة قوية في الدقيقة الـ58 لكن أبو السعود تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الـ60 أجرى عماد الناس أولى تبديلاته بدخول سيف الدين الجزيري بدلا من لويس إدوارد.

ثم جاء الرد الأبيض أخيرا. انطلاقة من أحمد سيد زيزة تحصل من خلالها على ركلة جزاء في الدقيقة الـ62.

ونفذ محمود علاء ركلة الجزاء، لكن محمود أبو السعود تصدى لها لترتد إلى طارق حامد الذي تابعها في المرمى.

من جديد سدد أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ68، لكن كرته اصطدمت بالشباك الجانبية.

وأجرى الزمالك تغييرا ثانيا في الدقيقة الـ76 بدخول محمود عبد العزيز بدلا من كهربا.

التعادل للمقاولون

واحتسب محمد الحنفي حكم اللقاء ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة الـ80 بعدما تعرض أحمد علي لعرقلة من الونش.

ونفذ أحمد علي ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، ليسجل التعادل للمقاولون العرب.

تبديل أخير

وأجرى كريستيان جروس تغييرا ثالثا للزمالك بدخول حميد أحداد بدلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ81.

وكثف الزمالك ضغطه على المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة من أجل تحقيق الهدف الثالث.

من جديد طالب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ88 بعد تصويبة من حازم إمام اصطدمت في الدفاع، ليطالب فريق الزمالك بركلة جزاء لم تحتسب.

واحتسب الحكم أربع دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، وكادت تشهد هدفا ثالثا للمقاولون العرب في الدقيقة الـ94 من مرتدة وصلت إلى أحمد علي، وحولها بركنية إلى محمد طلعت لكن فشل في التعامل معها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ53 في صدارة ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ35 في المركز السادس.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة بطولة الدوري المصري يوم 30 مارس الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري.

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