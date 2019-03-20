محمد طلعت: لا نشغل بالنا بالمنافس.. التعادل مع الزمالك يخدمنا لتحقيق هدفنا

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

محمد طلعت لاعب المقاولون أمام الأهلي

يرى محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب أن التعادل مع الزمالك يخدم فريقه لتحقيق هدفه بالتأهل للكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال محمد طلعت في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "لا نشغل بالنا باسم المنافس، ويكون هدفنا دائما هو تحقيق الانتصار".

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وأضاف "التعادل مع الزمالك مقبول بكل تأكيد نظرا لأنهم متصدر الدوري وفريق كبير، لكننا سنحاول تقديم المزيد في الفترة المقبلة".

طلعت أتم "هدفنا هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وتعادل اليوم يساعدنا لتحقيق هدفنا في النهاية".

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ35 في المركز السادس.

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