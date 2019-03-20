أقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بقوة نتيجة القرعة التي أسفرت عن وقوع فريقه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com عقب إجراء مراسم القرعة قائلا: "مواجهة صن داونز بمثابة نهائي مبكر بكل تأكيد".

وواصل "صن داونز لديه دوافع قوية للتأهل لنصف النهائي لا تقل عن دوافع الأهلي، ولكن هدفنا هو بلوغ منصات التتويج وسنركز على كل مرحلة خطوة بخطوة".

وشدد "لدينا هدف محدد وهو استعادة اللقب الإفريقي وسنفعل كل شيء لتحقيق ذلك الحلم".

قبل أن يستدرك "لكن دعونا لا نفكر في مواجهة صن داونز الآن فلدينا مباراة هامة للغاية أمام الزمالك في الـ30 من شهر مارس الجاري سنفكر فيها وبعدها ننتقل للتركيز على المباراة الإفريقية".

وأتم "وبشكل عام صن داونز لديه خبرة كبيرة في دوري الأبطال ولديه الكثير من اللاعبين المميزين مما يصعب من المواجهة".

وسوف يلتقي الأهلي بالفائز من هوريا الغيني أو الوداد المغربي في نصف النهائي إن تغلب على صن داونز كما أنه حال بلوغه النهائي سيخوض الإياب خارج مصر.

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