متعب: الزمالك هو المرشح الأقوى للفوز بالكونفدرالية.. أرى اختلافا كبيرا

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 21:07

كتب : رامي جمال

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف طارق حامد في المقاولون العرب

يؤمن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن الزمالك هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة الزمالك لحسنية أغادير المغربي.

وتحدث متعب لقناة "أون سبورت" عقب إجراء القرعة قائلا: الزمالك يقدم موسم قوي للغاية وهو الأقرب للفوز بالكونفدرالية خلال الموسم الجاري".

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وبرر متعب حديثه "الزمالك لديه استقرار فني ويقدم أداء مميزا ويفوز خارج ملعبه وهذا ما اختلف عن المواسم السابقة".

وأضاف "يجب أن يساند الجميع الزمالك وأن نرى السوبر الإفريقي بينه وبين الأهلي في مصر سيكون شيء رائع للغاية".

وأردف متعب "الزمالك في النهاية يمثل مصر وكما قلت إقامة سوبر إفريقي في مصر سيكون مميزا".

وأكمل "الزمالك لديه ثنائي قوي للغاية في وسط الملعب يتمثل في طارق حامد وفرجاني ساسي وأي فريق يتمنى وجود اللاعبين معه".

وأتم "مستوى الزمالك الحالي يسعدني لأنه جعل للدوري شكلا قويا والمنافسة فيه رائعة على عكس المواسم السابقة التي كان الأهلي يحسم فيها اللقب لصالحه مبكرا".

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