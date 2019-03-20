متعب: راودني شعور بسحب اسم صن داونز.. هذا ما اختلف في الأهلي يساعده على الفوز

قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق إن كان يراوده شعور طوال اليوم الأربعاء بسحب اسم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ليواجه الفريق الأحمر.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بصن داونز على أن يلتقي بالمنتصر من هوريا الغيني والوداد المغربي في نصف النهائي.

وتحدث متعب لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "طوال اليوم وقبل الذهاب لمراسم إجراء القرعة كان يراودني ذلك الشعور بسحب اسم صن داونز".

وأضاف "هو فريق جيد ويلعب كرة قدم منظمة ولديه ملعب مميز".

وشدد "نعم بكل تأكيد أي فريق يتمنى أن يلاقي منافس أضعف ولكن من يريد التتويج باللقب لا يشغل باله بالمنافس فمن الطبيعي أن يفوز على أي منافس".

وأضاف متعب "الأهلي بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسختين الأخيرتين وخسر وكان ذلك في غاية الصعوبة على الجماهير واللاعبين والإدارة لكن هناك فارق يحدث الآن".

وأوضح "الأهلي في البطولات الماضية كان يبدأ بشكل قوي جدا وينخفض مستواه تدريجيا لكن في الموسم الجاري بدأ بمستوى مهتز وعانى من غيابات كثيرة قبل القيام بتدعيمات قوية للفريق".

وتابع "الآن الأهلي يسير بشكل تصاعدي في البطولة وأثق في قدرة الفريق على تجاوز صن داونز".

وعن الفارق في الخسارة أمام الوداد والترجي قال: "ضد الوداد أضاع الأهلي الكثير من الفرص في لقاء الذهاب والإياب".

وأردف "أما ضد الترجي فأضاع الأهلي فرصة تاريخية بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1 وما حدث في الإياب كان من الأشياء القليلة التي تحدث في كرة القدم وهي أن تجد الـ11 لاعبا بعيدا عن مستواهم المعهود".

وبسؤاله عن رأيه في أداء المهاجم الحالي للأهلي مروان محسن قال: "لطالما أمنت به وهو مهاجم مميز ولديه مهارة التهديف أمام المرمى ويسير الآن بشكل جيد".

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