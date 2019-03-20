محمد إبراهيم يقود ناشئين الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 18:02

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - تراوري - الزمالك - بيراميدز

فاز ناشئين الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري مواليد 1997.

وأحرز محمود الشحات، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم أهداف الزمالك الثلاثة في اللقاء.

ويقود فريق الزمالك مواليد 97، المدير الفني سيد حنفي، ويعاونه كل من محمد إبراهيم مدرب عام، وعامر صبري مدرب، وعمر فهيم المشرف الفني علي الفريق، وسعيد الطيار إداري.

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وكان جروس قد سمح لمحمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك بالمشاركة في المباراة بعدما خرج من قائمة لقاء اليوم الأربعاء أمام المقاولون العرب.

ويشارك محمد إبراهيم مع ناشئين الزمالك في الفترة الأخيرة أمام الأهلي، والإسماعيلي، ثم أمام الاتحاد السكندري.

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