صلاح وماني يكرران إنجازا لم يحدث في ليفربول منذ 36 عاما

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

صلاح وساديو ماني

كرر محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول إنجازا لم يحدث في صفوف الفريق منذ 36 عاما.

في مباراة فولام الأخيرة وصل ماني لهدفه رقم 20 هذا الموسم في كل المسابقات، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه زميله المصري.

قبل 36 عاما وصل الأسطورة كيني دالجليش وزميله إيان راش لحاجز الـ20 هدفا في موسمين متتاليين، 1981-1982، 1982-1983، وهو ما فعله صلاح وماني مجددا.

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في الموسم الماضي سجل صلاح 44 هدفا، مع 20 هدفا لماني.

لم ينجح أي ثنائي بتاريخ الريدز في الوصول لحاجز الـ20 هدفا في ثلاثة مواسم متتالية سوى روجر هانت وإيان سان جون في الفترة من 1961 إلى 1964.

17 هدفا في الدوري الإنجليزي هم رصيد كل من محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول، وهاري كين هداف توتنام وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

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