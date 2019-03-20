تشكيل الزمالك – عودة كهربا.. وعمر السعيد يقود الهجوم أمام المقاولون العرب

أعلن كريستيان جروس مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد كهربا كأساسي على حساب حميد أحداد، فيما يتواجد الونش بجانب محمود علاء في قلب الدفاع.

ويقود عمر السعيد الهجوم في ظل غياب خالد بوطيب لانضمامه مع المنتخب المغربي.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

أمامهم: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد مصطفي "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد.

من جهة أخرى، جاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: عماد السيد.

الدفاع: بهاء مجدي - محمد عبد الغني - حازم إمام.

الوسط: أيمن حفني - محمود عبد العزيز.

الهجوم: حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر إذ أنه خاض 21 لقاء.

أما المقاولون فيحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

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