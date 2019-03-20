بوجبا يعلنها صراحة: أرغب في بقاء سولشاير

أعلن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد رغبته صراحة في بقاء مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير للموسم المقبل.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي بشكل مؤقت خلفا لجوزيه مورينيو ومعه تحسنت نتائج الفريق ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وينافس على التأهل للمسابقة الأوروبية خلال الدوري الإنجليزي.

بوجبا سجل 9 أهداف خلال 17 مباراة تحت قيادة سولشاير، ومع سولشاير أكد الفرنسي أنه استعاد "حريته" من جديد.

وقال في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: "بالطبع نحن نريد بقائه. النتائج كانت عظيمة، وعلاقتي عظيمة معه. يتمتع بعلاقات عظيمة مع لاعبيه".

وأضاف "عندما يكون لاعب سعيدا فإنه يرغب في استمرار تلك السعادة. سولشاير يستحق البقاء، إنه يعلم النادي ويعرف كل شيء عنه".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق حديثه "إنه حقا مدرب سعيد أعاد الثقة للاعبيه، يمنحهم حرية اللعب والاستمتاع مجددا لأننا ربما فقدنا ذلك مع النتائج المتراجعة التي حظينا بها سابقا".

واستعاد الذكريات عن فترة جوزيه مورينيو "ربما فقدنا الثقة وربما سارت الأمور بطريقة خاطئة، كان هناك الكثير من الأحاديث في الخارج والتي لم نعتد عليها".

واستدرك "لا أحب الحديث كثيرا عن الماضي، أحب الحديث عن المستقبل لأن ذلك ما يهم".

واختتم تصريحاته "نحن أفضل الآن والنتائج أصبحت رائعة، وعدنا للصراع مع المراكز الأربعة الأوائل".

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