محمد عواد: لم أتلق عرضا للانضمام للأهلي

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

نفى محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي تلقيه أي عروض للانضمام للأهلي الموسم المقبل.

وشدد عواد عبر قناة النهار: "لم أتلق عرضا للانضمام للأهلي في الموسم الجديد، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الحالي والأهلي السابق لم ينصحني بالانتقال إلى الأهلي مثلما تردد، لا أعلم وجهتي القادمة، إعارتي لصفوف الوحدة ستنتهي بعد شهرين بعدها القرار سيكون بيد إدارة نادي الإسماعيلي".

وواصل مازحا: "الإصابات قضاء وقدر، لقد تحدثت مع محمود عبد الرحيم (جنش) قبل يومين، وقال لي لا أريد الانضمام للمنتخب فكل لاعب ينضم للمعسكر يتعرض للإصابة".

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وبسؤاله عن الحارس الأول لمنتخب مصر، رد محمد عواد: "المستويات متقاربة بين الجميع، عصام الحضري فقط هو من يرى نفسه رقم 1 فهو يستحق بالطبع، فمن يستمر حارسا للمنتخب لأكثر من سنة هو الحارس الأول".

وأتم محمد عواد تصريحاته: "أحيانا أتأثر بكلام الجماهير بشأن أحقيتي بالتواجد في المنتخب، فأنا إنسان، ولكن أترك تقييمي للجماهير، فأنا مع الوحدة ألعب مباريات كبيرة تحت ضغط شديد وأواجه مهاجمين من العيار الثقيل مثل بافتيمبي جوميز في الهلال والنيجيري أحمد موسى في النصر".

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