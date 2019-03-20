المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك

يدخل الزمالك لقاء المقاولون العرب المؤجل من الجولة 25 للدوري وفي تفكيره ما هو أكثر من الـ3 نقاط.

المباراة هي الأخيرة للأبيض قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري يوم 30 مارس، ولدى الزمالك 3 لاعبين مهددين بالإيقاف.

لاعبان فقط ضمن قائمة الفريق لمباراة المقاولون، والثالث خارج القائمة.

المهدد الأول هو حمدي النقاز، الذي يملك في جعبته 5 إنذارات، والإنذار السادس إن حصل عليه ضد المقاولون يعني غيابه ضد الأهلي.

الظهير الأيمن التونسي نال إنذارا ضد سموحة في الدوري شهر سبتمبر الماضي، ثم إنذار ضد الإنتاج الحربي في كأس مصر، ثم إنذار ضد حرس الحدود في الدوري في نوفمبر الماضي، ليغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

وبعدها نال النقاز إنذارا ضد المصري وآخر ضد بيراميدز ليبقى مهددا بالإيقاف.

أما محمود حمدي "الونش"، فنال إنذارين ضد مصر للمقاصة والمقاولون العرب ليظل مهددا بالإيقاف.

المهدد الثالث هو محمد إبراهيم وهو خارج قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب.

ويغيب عن الأهلي في القمة للإيقاف كريم وليد "نيدفيد".

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