رسميا - كاسياس مستمر مع بورتو حتى 2021

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 14:38

كتب : FilGoal

كاسياس‎

أعلن نادي بورتو رسميا عن تجديد عقد حارسه إيكر كاسياس لعامين إضافيين.

وقال كاسياس إنه يرغب في إنهاء مسيرته الاحترافية بناديه البرتغالي.

وأوضح كاسياس في تصريحاته: "أرغب في إنهاء مسيرتي بصفوف بورتو والاستمرار حتى نهاية عقدي".

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وواصل "سيكون شيئا جيدا أنني لعبت في عدد محدود من الأندية، لقد أمضيت معظم مسيرتي مع ريال مدريد، أفضل فريق في التاريخ، ثم انتقلت إلى البرتغال، مع بورتو القوي للغاية، وهذا الأمر يجعلني سعيد للغاية".

كاسياس انضم إلى بورتو عام 2015 وشارك في 149 مباراة.

كاسياس سيواجه نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول حين يلعب أمام فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

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