استاد القاهرة: أعمال الصيانة تنتهي منتصف مايو "سيكون أبرز مرشحي استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا"

حدد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة موعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الخاصة بالملعب ليكون جاهزا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرح درويش عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر": "تطوير الاستاد يسير في كل الاتجاهات من أول مداخل الملعب حتى بوابات الجماهير والمدرجات وجميع الكراسي والمقصورة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب طبقا لمواصفات الفيفا والكاف".

وأوضح: "سيتم الانتهاء من 95% إلى 98% من أعمال الصيانة يوم 30 أبريل المقبل، أما الباقي سينتهي يوم 15 مايو".

وأشار: "استاد القاهرة له قيمة وقامة وترتيب بين أفضل 6 ملاعب في العالم، وهو ما ظهر في ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا حال إقامته خارج القارة، فهو أمر يشرفني ويشرفنا جميعا".

وأتم علي درويش تصريحاته: "بعد التطوير سيكون ستاد القاهرة رقم 1 ضمن المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا".

"ملعب كبير وأجواءه رائعة"، لهذه الأسباب رشحت صحيفة "ديلي ميرور" استاد القاهرة لاحتمالية استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مستقبلا.

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية تقريرا عن ملاعب بمقدورها استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مستقبلا في ظل تصريحات أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي ألمح لذلك فيها.

وجاء استاد القاهرة الدولي ضمن ستة ملاعب رشحتها الصحيفة من خارج قارة أوروبا، يمكنهم استضافة الحدث الكبير.

وكتبت الصحيفة عن استاد القاهرة ما يلي:

يستضيف مباريات منتخب مصر، ومباريات فريقي الأهلي والزمالك. هذا الملعب الذي يتسع لـ75 ألف مشجع واسع الشهرة وبمقدوره خلق أجواء رائعة.

تأسس عام 1960 وخضع لصيانة كبيرة في عام 2005 قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2006.

المهندس الذي أشرف على بناء الملعب هو الألماني فيرنر مارخ، وهو نفسه مصمم الملعب الأوليمبي في برلين عاصمة ألمانيا.

موقع في القاهرة رائعة، لكنه يخلق بعض المخاوف الأمنية بسبب الاشتباكات الجماهيرية.

وجاءت قائمة ترشيحات صحيفة ميرور للاستادات خارج قارة أوروبا التي بإمكانها استضافة نهائي دوري الأبطال مستقبلا كالتالي:

1- استاد ميت لايف في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسع إلى 82 ألف متفرج.

2- استاد مرسيدس بينز في أتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يتسع إلى 73 ألف متفرج.

3- استاد الملك فهد في الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي يتسع إلى 68 ألف متفرج.

4- استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي يتسع إلى 78 ألف متفرج.

5- استاد الملك خليفة في الدوحة بقطر والذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

6- استاد القاهرة الدولي في القاهرة بمصر، والذي يتسع إلى 75 ألف متفرج.

يذكر أن استاد القاهرة مغلق في الفترة الحالية من أجل تجهيزه لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

اقرأ أيضا:

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل"

"المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم"

ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: جاهزون لخوض القمة في أي ملعب.. ونثق في برج العرب

حوار في الجول - هاني رمزي يتحدث عن اختيارات أجيري واستبعاد صلاح ومركز المهاجم

"عرقِلوا ميسي لأنه مصاب.. ورونالدينيو مخادِع".. الكشف عن نصائح مورينيو لإيقاف برشلونة