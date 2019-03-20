الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن التدريبات الجماعية

حارس المرمى محمد الشناوي غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية يوم الأربعاء، مما أثار قلق الجماهير حول إمكانية لحاقه بلقاء القمة أمام الزمالك.

وبدأ الأهلي صباح اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

إذا لماذا غاب الشناوي عن التدريبات الجماعية؟ هذا ما يجيب عنه طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سليمان في تصريحات صحفية: الشناوي كان في جلسة تأهيل بالجيم، وخضع بعدها لعملية استشفاء".

وأوضح "مازال أمامه يومين أو ثلاثة أيام في الجيم حتى يكمل علاج إصابة القدم إذ لعب (أمام شبيبة الساورة) وهو غير جاهز بالشكل الأمثل".

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة واستبدل اضطراريا في الشوط الأول خلال مواجهة فيتا كلوب التي انتهت بفوز الفريق الكونغولي بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا.

ورغم عدم تعافيه الكامل إلا أنه شارك في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري والتي انتصر فيها الأحمر بثلاثية نظيفة ليضمن التصدر والتأهل لربع النهائي.

طارق سليمان أوضح في وقت سابق لـFilGoal.com "رغبة الشناوي في اللعب حسمت الأمر، والجهاز الطبي قام بمجهود كبير مع اللاعب منذ خروجه اضطراريا في مباراة فيتا كلوب".

وتابع "الشناوي أصر على المشاركة، وقبل يوم من المباراة شارك بشكل رائع في التدريبات فوجدنا أنه من الممكن مشاركته دون مشاكل".

والشناوي أكد هذا لـFilGoal.com "بالفعل شاركت وأنا غير مكتمل الجاهزية ، لكن الأهلي يستحق أن نفعل أي شيء من أجله. لم أفكر في الإصابة وكل تفكيري كان في التأهل فقط".

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