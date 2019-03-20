تقرير: سيتي يسبق برشلونة في سباق ضم ساؤول

يقترب مانشستر سيتي من ضم لاعب وسط أتليتكو مدريد ساؤول نيجيز بحسب تقرير شبكة إي إس بي إن، والتي قالت إن بيب جوارديولا المدير الفني لزرق مانشستر يراه بديلا طويل الأمد لفيرناندينيو.

ساؤول نيجيز النادي : أتليتكو مدريد مانشستر سيتي

ويأتي تحرك سيتي بعد فشله في ضم فرينكي دي يونج من أياكس حيث فضل الهولندي اليافع الانضمام إلى برشلونة، الذي ينافس سيتي على الحصول على نجم أتليتكو مدريد صاحب الـ24 عاما، ولكن بحسب التقرير، سيتي أقرب من برشلونة لضم ساؤول.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ إي إس بي إن، إن ممثلي ساؤول كانوا على تواصل مع برشلونة في الفترة الماضية، وإن رحيله عن أتليتكو يعد أمرا واقعا.

ولكن في الساعات الماضية، يبدو أن ساؤول أصبح أقرب إلى مانشستر سيتي.

ويعد ساؤول رابع خيار لسيتي في وسط الملعب، بعد الفشل في ضم دي يونج، وفريد، وجورجينيو، لاعبا مانشستر يونايتد وتشيلسي على الترتيب.

أتليتكو يرغب في الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن اللاعب بحسب التقرير، إلا أن الـ80 مليون يورو التي يستعد سيتي لدفعها تبدو كافية لإقناع الروخيبلانكوس بالصفقة.