إبراهيموفيتش يكشف أفضل مدرب عمل معه.. ويوضح سبب رفضه الانضمام لـ سيتي

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي عن أفضل عمل معه خلال مسيرته الطويلة التي لعب فيها بالدوري الهولندي والإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي.

واختيار كان مفاجأة إذ فضل الإيطالي فابيو كابيللو مدربه في يوفنتوس عن جوزيه مورينيو مدربه في إنتر ومانشستر يونايتد.

وأوضح زلاتان، الذي ارتدى قميص البيانكونيري بين 2004 و2006 في فترة لم تشهد تألقا كبيرا، أسبابه "يمكنني أن أصف كل مدرب ولكن كابيللو يبقى خارج ذلك".

وشرح لصحيفة ميرور "كان يقول لي: أنت تسجل الأهداف من أجل وإن لم تسجيل فسوف تجلس خارج الملعب. كان واضحا ومباشرا معي وأنا أحب ذلك، لا أحب أن يقول لي أحدهم: واو، أنت رائع والأفضل. لا احتاج لسماع ذلك، بالفعل أعرفه".

وأضاف "أرغب في مدرب يشعل الأمور بداخلي ويحفزني".. وسجل إبرا 26 هدفا خلال 92 مباراة تحت قيادة كابيللو.

وأشار إلى موقف جمعه مع مورينيو في إنتر حين انتقده الأخير أمام زملائه "كنت قد أديت شوط أول سيء في إحدى المباريات، وبين الشوطين وأمام الجميع انتقدني علانية".

وتطرق السويدي الذي سجل 29 هدفا خلال 53 مباراة مع مانشستر يونايتد، إلى رفضه الانضمام إلى فريق المدينة الآخر الأزرق "سيتي".

وفسر أسباب الرفض "كان لدي فرصة الانضمام لسيتي عندما كنت في برشلونة ولكن بعد تلك اللحظات في بارسا أردت البحث عن السعادة".

وواصل حديثه "عدت إلى إيطاليا حيث كنت سعيدا. كنت أعلم أنني سأكون سعيدا في إيطاليا ولكني لم أكن متأكدا من ذلك في إنجلترا لأنه تحد مختلف".

وأتم "صحيح أنني انضممت إلى ميلان ولكني كنت قبلها 3 سنوات في إنتر. كنت أعرف المدينة جيدا".

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