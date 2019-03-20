إبراهيموفيتش يكشف أفضل مدرب عمل معه.. ويوضح سبب رفضه الانضمام لـ سيتي

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 12:50

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي عن أفضل عمل معه خلال مسيرته الطويلة التي لعب فيها بالدوري الهولندي والإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي.

واختيار كان مفاجأة إذ فضل الإيطالي فابيو كابيللو مدربه في يوفنتوس عن جوزيه مورينيو مدربه في إنتر ومانشستر يونايتد.

وأوضح زلاتان، الذي ارتدى قميص البيانكونيري بين 2004 و2006 في فترة لم تشهد تألقا كبيرا، أسبابه "يمكنني أن أصف كل مدرب ولكن كابيللو يبقى خارج ذلك".

أخبار متعلقة

جيجز يرد ساخرا على إبراهيموفيتش: من الواضح أنك تعرف مانشستر يونايتد أكثر منا حوار – إبراهيموفيتش يتحدث عن أفضل هدف في مسيرته.. ولماذا كان يونايتد وجهته الوحيدة في إنجلترا إبراهيموفيتش يشرح كيف تسبب فيرجسون في تراجع يونايتد إبراهيموفيتش: بوجبا سيكون الأفضل في مركزه.. وراشفورد هو مستقبل يونايتد

وشرح لصحيفة ميرور "كان يقول لي: أنت تسجل الأهداف من أجل وإن لم تسجيل فسوف تجلس خارج الملعب. كان واضحا ومباشرا معي وأنا أحب ذلك، لا أحب أن يقول لي أحدهم: واو، أنت رائع والأفضل. لا احتاج لسماع ذلك، بالفعل أعرفه".

وأضاف "أرغب في مدرب يشعل الأمور بداخلي ويحفزني".. وسجل إبرا 26 هدفا خلال 92 مباراة تحت قيادة كابيللو.

وأشار إلى موقف جمعه مع مورينيو في إنتر حين انتقده الأخير أمام زملائه "كنت قد أديت شوط أول سيء في إحدى المباريات، وبين الشوطين وأمام الجميع انتقدني علانية".

وتطرق السويدي الذي سجل 29 هدفا خلال 53 مباراة مع مانشستر يونايتد، إلى رفضه الانضمام إلى فريق المدينة الآخر الأزرق "سيتي".

وفسر أسباب الرفض "كان لدي فرصة الانضمام لسيتي عندما كنت في برشلونة ولكن بعد تلك اللحظات في بارسا أردت البحث عن السعادة".

وواصل حديثه "عدت إلى إيطاليا حيث كنت سعيدا. كنت أعلم أنني سأكون سعيدا في إيطاليا ولكني لم أكن متأكدا من ذلك في إنجلترا لأنه تحد مختلف".

وأتم "صحيح أنني انضممت إلى ميلان ولكني كنت قبلها 3 سنوات في إنتر. كنت أعرف المدينة جيدا".

اقرأ أيضا:

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل"

"المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم"

ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: جاهزون لخوض القمة في أي ملعب.. ونثق في برج العرب

حوار في الجول - هاني رمزي يتحدث عن اختيارات أجيري واستبعاد صلاح ومركز المهاجم

"عرقِلوا ميسي لأنه مصاب.. ورونالدينيو مخادِع".. الكشف عن نصائح مورينيو لإيقاف برشلونة

إبراهيموفيتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

استاد القاهرة: أعمال الصيانة تنتهي منتصف مايو "سيكون أبرز مرشحي استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا" 6 دقيقة | منتخب مصر
هاري كين: صراع الحذاء الذهبي على أشده هذا الموسم 19 دقيقة | أوروبا
هاني رمزي: إذا لم يكن وليد سليمان مصابا لانضم لمعسكر المنتخب هذا الشهر 37 دقيقة | منتخب مصر
منافس الأهلي المحتمل – قبل ساعات من القرعة.. إقالة نوفو من تدريب هوريا ساعة | إفريقيا
الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن التدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
تقرير: سيتي يسبق برشلونة في سباق ضم ساؤول ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك