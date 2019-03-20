بعد 6 أشهر من الغياب.. توليسو يعود لصفوف بايرن

بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.. عاد كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ لتدريبات فريقه خلال فترة التوقف الدولي.

وذكر موقع بايرن أنه في الوقت الذي انضم فيه لاعبو بايرن الدوليون لمنتخبات بلادهم، شهدت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق لمن تبقى من اللاعبين مشاركة الفرنسي كورينتين توليسو للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة خطيرة في سبتمبر الماضي.

وشارك توليسو مع زملائه في عمليات الإحماء، كما شارك في بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

بعد ذلك عاد اللاعب الفرنسي لاستكمال برنامجه التأهيلي بصحبة الفريق الطبي المعالج له.

اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وخضع لجراحة ابتعد بسببها عن الملاعب لعدة أشهر.

توليسو (24 عاما) بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، انضم إلى بايرن مطلع الموسم الماضي قادما من أوليمبيك ليون مقابل 41 مليون يورو.

اللاعب مثّل بايرن في 42 مباراة، مسجلا 10 أهداف، وصانعا 7 آخرين، ومساهما في التتويج بـ الدوري الألماني وكأس السوبر.

يذكر أن بايرن ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ليفربول، لكنه عاد لصدارة الدوري الألماني التي تربع عليها بروسيا دورتموند خلال الأشهر الأخيرة.

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