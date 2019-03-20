مران الأهلي - جلسة من لاسارتي مع سعد.. وغياب الشناوي عن التدريبات الجماعية

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء علي الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وتطرق لاسارتي للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وبعض الأمور الخاصة بالاستعداد بلقاء القمة المقرر له يوم 30 مارس الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقاد أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران الصباحي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاث أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري السبت الماضي في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي فى الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بحسب الموقع الرسمي، علي تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين إحداهما خاضت تدريبات خفيفة بالكرة في الملعب والأخرى تواجدت في الجيم لخوض تدريبات بدنية وتأهيلية.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة التي عانى منها في وقت سابق، فيما غاب الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو بسبب سفرهما إذ سيعودان مساء اليوم.

واكتفى يمن أشرف لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب تدريبات المشي حول الملعب وذلك علي هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة شبيبة الساورة الجزائري السبت الماضي في الشوط الثاني بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الظهر بين شوطي المباراة.

واستكمل اللاعب تدريباته في الجيم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وشارك هشام محمد في التدريبات البدنية الجماعية بينما انتظم إسلام محارب في مران فريقه الجماعي، بعدما تغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، لشعوره بإجهاد عام.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته تلك التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في ولاية بشار بالجزائر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسير لاعب الأهلي بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمباريات.

وعلى ذات الجانب واصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، ويعاني حمدي فتحي من إصابة في العضلة الخلفية، حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني قاد تدريبات بدنية مكثفة لثنائي الفريق أحمد فتحي ومحمد نجيب علي هامش مران الفريق.

وأدى فتحى ونجيب تدريبات بدنية في إطار الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبان حيث عاد الثنائي من الإصابة مؤخرا.

وكان فتحي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية في حين كان نجيب ينهي برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.

واجتمع لاسارتي مع سعد سمير مدافع الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية استعدادا لمباراة القمة.

شهدت الجلسة حضور محمد يوسف المدرب العام وسامي قمصان المدرب المساعد وذلك للحديث عن بعض النقاط الفنية.

وبدأ الأهلي صباح اليوم الأربعاء استعدادها لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

اقرأ أيضا:

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل"

"المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم"

ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: جاهزون لخوض القمة في أي ملعب.. ونثق في برج العرب

حوار في الجول - هاني رمزي يتحدث عن اختيارات أجيري واستبعاد صلاح ومركز المهاجم

"عرقِلوا ميسي لأنه مصاب.. ورونالدينيو مخادِع".. الكشف عن نصائح مورينيو لإيقاف برشلونة