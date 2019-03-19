حوار – إبراهيموفيتش يتحدث عن أفضل هدف في مسيرته.. ولماذا كان يونايتد وجهته الوحيدة في إنجلترا

بين 426 هدفا سجلهم حتى الآن في 320 مباراة خاضها هناك هدف وحيد يفتخر به السلطان زلاتان إبراهيموفيتش دائما ويراه الأفضل في مسيرته.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وأجرى مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي حوارا مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية تحدث فيه عن الهدف الأبرز له في مسيرته ولماذا اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد دونا عن أي ناد إنجليزي آخر.

وتحدث إبراهيموفيتش قائلا: "ذلك الهدف أمام إنجلترا جميل للغاية وأعتقد أن الإنجليز اعتقدوا أنهم يعرفونني جيدا ولكن ذلك لم يكن صحيحا لذا جعلتهم يعرفونني بطريقة خاصة والهدف كان مميزا لأنه كان ضد منتخبهم".

وتابع "لسنوات كان الإعلام الإنجليزي والجمهور يتحدث عني إن كنت جيدا أم لا أو يقولون انظروا لشعره أو ما يفعله".

وأردف "ذلك كان مضحكا لأنه يحفزني ويعطيني دافعا لخوض تحدي ويجعلني أستمر للأمام وأعمل بشكل أكبر".

وأكمل إبرا "وقبل لقاء إنجلترا تحدث الكثير عني سلبيا أكثر من أي وقت".

أزمة للاعبين الإنجليز

وانتقل إبراهيموفيتش للحديث عن أزمة يواجهها اللاعبين الإنجليز قائلا: "أتمنى رؤية المزيد منهم يلعب خارج الدوري الإنجليزي".

وأضاف "هم جيدون في البريميرليج ولكن عليهم اختبار الدوري الإيطالي والإسباني والألماني لأنهم سيتعلمون شيئا مختلفا ويزيد من إمكانياتهم".

وتابع متسائلا "قل لي من هم أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي؟ أكثر من نصف الإجابات سيكون لاعبين أجانب".

وأكمل مهاجم ميلان وإنتر ميلان وبرشلونة السابق حديثه "الاختلاف في البريميرليج هم الأجانب وهناك لاعبين شباب من إنجلترا قدموا بطولة كأس عالم جيدة".

وأضاف "هم خسروا أمام الفريق الأفضل وكان كرواتيا لذا عليهم التفكير أن يصبحوا أفضل مما هم عليه الآن".

لماذا كان مانشستر يونايتد خياره الوحيد في إنجلترا

وعن انضمامه لمانشستر يونايتد لموسم ونصف قال: "حظيت بوقت رائع هناك".

وأكمل "كانت لدي فرصة الانضمام إلى يونايتد وإن كنت سأنتقل للعب في الدوري الإنجليزي فمانشستر يونايتد كان سيكون وجهتي الوحيدة".

وبرر اللاعب الملقب بالسلطان "حتى عندما أقوم بأي شيء في الملعب ليست إنجلترا فقط من ستراه بل العالم أجمع ولهذا اخترت يونايتد".

وأضاف "أتيت إلى يونايتد بعمر الـ35 وقلت أنه علي أن أقبل التحدي الذي لم يكن سهلا ولكنني سأظهر للجميع من أنا وكل شيء سار كما رأه الجميع".

وعن مستقبله وهو الآن بعمر الـ37 قال: "في اللحظة الحالية طالما أن بدني يعطيني إشارات إيجابية فسوف أستمر في اللعب وأنا سعيد هنا في لوس أنجلوس والعائلة كذلك وهذا هو أهم شيء".

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك - عودة حفني وعنتر أمام المقاولون.. وغياب إبراهيم حسن

حوار في الجول – محمود وادي يشرح كيف هز شباك سموحة بهدف مُبهر.. والفارق بين حسام حسن وإيهاب جلال

أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

نيستا.. رؤية فيرجسون كادت تعصف بمسيرته وإنقاذ لاتسيو حوله لرمز في العالم

اتحاد الكرة ومنتخب مصر لـ في الجول: لا تنتظروا قميصا جديدا للفراعنة في كأس الأمم.. وكيف اختير التصميم