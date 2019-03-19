بالصور - أغرب 50 قميصا في تاريخ كرة القدم.. مثلثات وبقع حمراء أفسدت التصميمات

منهم من أراد أن يضفي لمحة تاريخية على قميص فريقه لكن الأمر لم ينتهي كما يريد فظهر القميص بهذا الشكل القبيح، وآخر حتى الآن غير معروف لماذا اختار هذا التصميم الغريب لقميص فريقه.

الكثير من القمصان والتصميمات الغريبة لفرق كرة القدم التي أثارت الجدول فور الكشف عنها سواء للفرق أو المنتخبات على مر التاريخ.

ونشر موقع shortlist تقريرا بالصور عن أغرب وأسوأ 50 قميص كرة قدم خلال التاريخ. ويستعرض معكم FilGoal.com صور الـ50 قميص.

ميونيخ 1860

صمم هذا القميص عام 2010 للاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لنادي بايرن 1860. وظهر على القميص مجموعة من نجوم الفريق عبر التاريخ بشكل عشوائي جعلت من ينظر إليه يشعر بالفوضى.

أياكس

يبدو أن أياكس كان يريد لتصميم قميص به الكثير من المثلثات ولكن الغريب أن المثلثات لم تغطي القميص بالكامل.

أستراليا

استطاع نيلسون منيدلا التخلي عن ملابسه الغريبة إلا أن منتخب أستراليا في عام 1990 استعان بتصميم أشبه لملابس الزعيم الجنوب إفريقي.

برشلونة - 1995

تصميم غريب ظهر به قميص برشلونة في عام 1995 على عكس التصميمات التي تمتاز بالأناقة للفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

برشلونة – 2013

تصميم القميص الاحتياطي لبرشلونة عام 2013، إذا ارتديت القميص تبدو كما لو كنت مشتعلا.

أتليتك بلباو - 2004

قميص أبيض ملون بالبقع الحمراء أصدره نادي أتليتك بلباو عام 2004، واعتمد تصميمه على الأشكال السيرالية ولكن ظهر في النهاية وكأن اللاعبين أسقطوا على القميص صلصلة الطماطم.

برمنجهام سيتي - 1972

حتى الآن لا أحد يعرف فيما كان يفكر نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي عندما أصدر هذا القميص الغريب عام 1972.

هل كان هناك الكثير من اللاعبين الألمان في الفريق خلال هذه الفترة لذلك أراد النادي أن يشعر اللاعبين بأنهم في وطنهم؟ الإجابة هي لا.

بوخوم - 1997

في عام 1997 أصدر نادي بوخوم الألماني يبدو أن من تولى تصميمه شخصين لذلك انقصم القميص إلى نصفين وتم إعطاء كل منهما نصفا ليصممه كما يحلو له ليظهر القميص بهذا الشكل الغريب الذي ليس له أي معنى على الإطلاق.

برايتون - 1986

غطى اللون الوردي قميص نادي برايتون بطريقة الأمواج في عام 1986 بشكل أشبه إلى ملابس المهرجين.

سلتيك - 1991

حتى الآن لم يكتشف أحد سر تصميم قميص نادي سيلتك الاسكتلندي في عام 1991.

هل المؤشر التصاعدي الذي يشبه مؤشر البورصة هو دليل على ارتفاع أداء الفريق ولماذا تم اختيار اللون الأخضر الداكن في الجزء العلوي.

تشيلسي - 1994

في عام 1994 أصدر نادي تشيلسي قميصا ذو تصميم غريب ليس له أي معنى تماما، مجرد تشكيلة غريبة من المستطيلات ذات الأحجام المختلفة مع الاعتماد على اللونين البرتقالي والرمادي وهما لا يتفقان معا.

كولورادو كاريبوس - 1978

يبدو أن النادي الأمريكي كان يفكر في تصميم قميص كرة قدم على طريقة ملابس رعاة البقر فظهر بهذا الشكل في عام 1978.

كوفنتري سيتي - 1978

على مر العصور لم نرى إلا قليلا من الفرق التي تتخذ اللون البني لونا لقميصها، ولكن هذا ما فعله نادي كونفتري سيتي في عام 1978.

دربي كاونتي - 2013

إذا تم تكليف طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لتصميم هذا القميص لن يستغرق أكثر من دقيقتين، ولكن هذا ما فعله نادي دربي كاونتي الإنجليزي في عام 2013.

دندي – 1953

النادي الاسكتلندي أصدر هذا التصميم الغريب عام 1953، ولكن مثل هذه التصميمات لا يجب أن تتكرر مرة أخرى على قمصان فرق كرة القدم.

دندي يونايتد – 1993

لسبب لا يمكن تفسيره قرر نادي دندي يونايتد الاسكتلندي أن يختار هذا التصميم لقميصه عام 1993، ولكن لن تتعجب إذا عرفت أن هذا القميص تم تصميمه من قبل طفل صغير يستخدم اللون الأسود على القماش الأبيض.

منتخب إنجلترا - 1996

ارتدى منتخب إنجلترا هذا القميص ذو التصميم الغريب خلال بطولة الأمم الأوروبية يورو 1996 المقامة في الملاعب الإنجليزية ونال وقتها الكثير من الانتقادات.

منتخب إستونيا – 1996

لا يوجد أي شخص حتى الآن يعرف ما هي فكرة تصميم قميص منتخب إستونيا في عام 1996.

إيفرتون – 2013

ارتدى أيضا فريق إيفرتون قميصا احتياطيا غريبا من اللون الوردي عام 2013 نال الكثير من الانتقادات والتعجب حول السر وراء اختيار هذا اللون والتصميم.

فيورنتينا – 1992

عندما تنظر إلى القميص للمرة الأولى ستشعر أن هناك خطأ ما في التصميم، ولكن عندما تدقق أكثر ستجد بالفعل خطأ فادح في تصميم القميص بوجود رمزا سياسيا مثيرا للجدل في قميص فريق فيورنتينا عام 1992، لذلك كان لابد سحب القميص من الأسواق في وقتها بعد اكتشاف الخطأ ولكن هذا لم يحدث.

نوتينجهام فورست – 1997

قميص أصفر جميل للغاية ولكن شخصا ما قرر أن يمسك بقلم ألوان ويشوه القميص ليظهر بهذا الشكل.

هارتلبول يونايتد – 1991

عندما تكون مغرم بلعبة الشطرنج وتتولى تصميم قميص فريق كرة قدم سيخرج بهذا الشكل.

هارت أوف ميدلوثيان – 2016

عندما تنظر إلى قميص هذا الفريق الاسكتلندي ستشعر بشعور غريب بسبب الاعتماد على لونين مختلفين تماما عن بعضهما البعض.

هيرنفين

يبدو أن نادي هيرنيفين كان يريد إثبات أنهم أصحاب قلوب طيبة فوضع الكثير من القلوب على قميص الفريق.

هدرسفيلد تاون – 1991

لا يوجد وصف مناسب لما كان يفكر به نادي هدرسفيلد عندما اختار هذا التصميم لقميصه.

هدرسفيلد تاون – 1993

مرة أخرى اختار هدرسفيلد تصميما غريبا لقميصه بعد عامين فقط من إصدار قميص غريب آخر.

والتفسير الوحيد لطريق تصميم هذا القميص هو أن أحد الأشخاص أمسك بقطعة قماش لينظف بها مصنع إنتاج مواد الطلاء.

هال سيتي – 1992

يبدو أن نادي هال سيتي قرر جديا أن يختار تصميم النمر لقميصه ليكون لقب الفريق وملابسه يحملان نفس المعنى.

يوفنتوس – 2011

حتى الآن لا نعرف لماذا تم وضع قطعة من البسكويت بشكل النجمة على قميص يوفنتوس ذو اللون الوردي.

ليفربول – 1995

لا يوجد وصف لقميص ليفربول في عام 1995.. فقط شاهد التصميم وقل ما تشاء عنه.

ليفربول – 2013

العشوائية كما يجب أن تكون ظهرت على قميص ليفربول الاحتياطي في عام 2013، قميص مصمم من 3 أجزاء أبيض وأسود واللون الأرجواني مع بعض الظلال وتداخل الثلاثة ألوان، ليكون الناتج في النهاية كما نرى.

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وإليكم باقي التصميمات الغريبة لقمصان فرق كرة القدم

لوكوموتيف موسكو - 2007

ماليزيا – 2011

مانشستر يونايتد – 1992

نيوكاسل يونايتد – 2009

منتخب النرويج – 1996

نورويتش سيتي – 1992

كريستال بالاس

بيتربورو يونايتد - 1993

رينجرز

ريكرياتيفو

ريجينا – 2012

روزاريو

منتخب اسكتلندا

شيفيلد وينزداي – 1984

شروزبري تاون – 1992

سيراليون – 2011

ساوثيند يونايتد

ستوك سيتي – 1993

ستوك سيتي - 1997