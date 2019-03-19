كشف نور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي عقب رحيله عن صفوف غريمه التقليدي الزمالك لكن شيء واحد منعه.

نور السيد النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ورحل نور السيد عن الزمالك في عام 2014 وانتقل للدفاع الحسني الجديدي ومنه إنبي ثم إلى الاتحاد السكندري في عام 2016 ويعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق حاليا تحت قيادة مدربه حلمي طولان.

فماذا حدث ولماذا لم يتم انتقاله إلى الأهلي وما هو سبب غيابه عن تسجيل الأهداف مؤخرا على عكس عادته؟ كل ذلك يكشف عنه نور السيد في حواره لـFilGoal.com.

الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى الأهلي

قضى نور السيد عامين في صفوف الزمالك وفي عام 2014 قرر الرحيل وقال: "قررت ترك الزمالك بسبب الأزمات المالية وعدم حصولي على مستحقاتي ما جعلني أعيش في حالة نفسية سيئة".

وأضاف "من أجل الرحيل عن الزمالك تنازلت عن 4 مليون جنيه وفي ذلك الوقت بدأت مفاوضات الأهلي".

وأكمل لاعب خط وسط زعيم الثغر "علاء عبد الصادق حينما كان يعمل في الأهلي تحدث معي للانضمام إلى الفريق تحت قيادة المدرب محمد يوسف في ذلك الوقت".

وتابع "اتفقت معه على كل شيء ولكن تحدث معي حسن شحاتة وطلب مني الانضمام معه إلى الدفاع الحسني الجديدي في المغرب ووافقت لأنني كنت أعيش في حالة نفسية سيئة للغاية في ذلك الوقت".

وبسؤاله هل يشعر بالندم عن عدم إتمام انتقاله إلى الأهلي قال: "لا لست نادما نعم الأهلي ناد كبير للغاية ولكن كما قلت كنت أعاني من حالة نفسية سيئة للغاية وكنت أريد السفر خارج مصر أكثر من أي شيء".

غيابه عن الأهداف وأفضل موسم مع الاتحاد

انضم نور السيد إلى الاتحاد في 2016 وشارك معه في 93 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف فما هو أفضل موسم مع زعيم الثغر؟

أجاب نور السيد "الموسم الجاري هو الأفضل بكل المقاييس بالإضافة لأول موسم لكن حاليا نحن نعيش حالة كبيرة من الاستقرار ولا نفكر في مستحقاتنا أو أي أزمة للملابس والإدارة تحل كل مشاكلنا سريعا".

وعن مدة تعاقده قال: "ينتهي بنهاية الموسم المقبل لكن حتى الآن لم يتحدث معي أي شخص من الإدارة حول التجديد".

أما بسؤاله عن سبب غيابه عن الأهداف قال: "عامل التوفيق بالإضافة لأننا كنا نعاني من مشاكل دفاعية فكنت أضطر للتركيز في تلك الناحية أكثر وليس لدي حرية هجومية".

وشدد "الآن الفريق كله يؤدي بشكل جيد بعد انسجام كل اللاعبين سويا وسوف نحقق مركز جيد للغاية في الدوري بنهاية الموسم".

أفضل مدرب

أخيرا بسؤاله عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته قال نور السيد صاحب الـ35 عاما: "إسماعيل يوسف فهو من اكتشفني في الجونة ومنحني فرصة الظهور واللعب بشكل جيد".

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