الحنفي حكما لمواجهة الزمالك والمقاولون.. سجل رائع للأبيض ومتوازن للذئاب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

ويلعب الزمالك أمام المقاولون العرب في السابعة من مساء غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الدوري المصري.

ويمتلك الزمالك سجلا رائعا مع الحنفي، بينما يمتلك المقاولون العرب سجلا متوازنا.

وسبق وأدار الحنفي 22 مباراة للزمالك فاز فيهم الأبيض في 16 وتعادل في 3 وخسر في 3 آخرين.

أما المقاولون العرب فأدار لهم الحنفي 10 مباريات وفاز الفريق ثلاث مرات وتعادل مثلهم بينما خسر في أربع مناسبات.

ومن ضمن أربع مباريات خسرها المقاولون العرب تحت إدارة محمد الحنفي كان بينهم مباراتين أمام الزمالك وبنتيجة واحدة ثلاثة أهداف نظيفة.

وأدار الحنفي هذا الموسم مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش في سبتمبر وانتهى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، وأمام الداخلية في نوفمبر وانتهى بهدفين مقابل هدف واحد.

وأخيرا أدار الحنفي مواجهة واحدة للمقاولون العرب هذا الموسم وكانت أمام النجوم في يناير الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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