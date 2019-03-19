باريس سان جيرمان يدين فيديو إيفرا العدائي "أنتم مثليون ونحن الرجال"

أدان نادي باريس سان جيرمان، مقطع فيديو نشره الفرنسي باتريس إيفرا، هاجم خلاله النادي وتطاول على أحد لاعبيه السابقين.

إيفرا احتفل بشكل صاخب بتأهل فريقه السابق مانشستر يونايتد القاتل على حساب باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمر لم يعجب جيروم روثين لاعب العاصميين السابق الذي رد على إيفرا، ليخرج الأخير لاحقا بتصريحات أكثر عدائية.

وجاء نص بيان باريس سان جيرمان:

"يدين نادي باريس سان جيرمان يدين هجوم باتريس إيفرا على النادي ومسؤوليه ولاعبه السابق (جيروم روثين)، والذي شابه عنصرية تجاه المثليين. كلمات إيفرا صدمت قلب النادي".

ما الذي أغضب إيفرا؟

احتفال إيفرا مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بشكل مبالغ، استفز جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق ما بين 2004 و2010.

روثين الذي زامل إيفرا في موناكو أيضا صرّح لإذاعة مونت كارلو: "باتريس إيفرا سمح لنفسه بتسجيل هذا الفيديو في المقصورة الرئيسية لـ باريس سان جيرمان أمام إدارته ومشجعيه!".

مضيفا: "دعوه يحتفل، ولكن يجب أن يفعل ذلك باحترام، أن يسجل هذا الفيديو في الخارج أو في غرفة خلع الملابس، باتريس أنت صديقي، ولكن لا تكرر ذلك".

ورد فعل إيفرا جاء غاضبا

الظهير الأيسر السابق لـ يوفنتوس ومرسيليا رد على روثين: "أخبروني أن جيروم قال عني بعض الأمور الكريهة".

مضيفا: "لم أصدق ذلك، ولكنهم أروني الفيديو، لدي مكافأة لك، المرة المقبلة التي أقابلك فيها سأصفعك على وجهك".

وواصل: "تعرف أننا سنتقابل قريبا أيها الوغد. هل تذكر عندما أعطتك صحيفة ليكيب تقييم 5 وزملائك حصلوا على 7؟ لقد كنت مهووسا بالتقييمات وقمت بمهاتفة الصحفي وسألته لماذا لم يعطك 7".

وزاد من حدة هجومه: "أنت مقرف، توقف عن التفوه بالترهات، توقف عن التحدث بالأكاذيب، لأن طريقينا سيتقاطع في نهاية الأمر".

مختتما: "باريس سان جيرمان مجموعة من الشواذ، نحن (يونايتد) الرجال الحقيقيون".

إيفرا كان سببا غير مباشر في أزمة سابقة منفصلة، تتعلق بـ أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان.

رابيو المستبعد من الفريق الأول لـ باريس بسبب رفضه تجديد تعاقده، قام بتسجيل إعجاب "لايك" على فيديو احتفال إيفرا وبوجبا، مما دفع النادي لإيقافه لمدة أسبوعين. (طالع التفاصيل)

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