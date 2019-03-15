بسبب "لايك".. باريس سان جيرمان يوقف لاعبه لأسبوعين

الجمعة، 15 مارس 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

قام نادي باريس سان جيرمان بإيقاف لاعبه أدريان رابيو لمدة أسبوعين، بحسب عدة مصادر صحفية.

النادي الباريسي وقّع عقوبة الإيقاف على رابيو حتى 27 مارس من الشهر الجاري.

التقارير ذكرت أن سبب الإيقاف يرجع لسلوك اللاعب مساء الهزيمة 1-3 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد يوم 6 مارس الماضي.

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رابيو رُصد بعد المباراة في ملهى ليلي، كما قام بتسجيل إعجاب "لايك" على فيديو لمواطنه باتريس إيفرا الذي ظهر محتفلا بفوز مانشستر يونايتد رفقة بول بوجبا.

ويقضي رابيو أسابيع الأخيرة في صفوف باريس سان جيرمان على أي حال، إذ رفض تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما دفع النادي إلى إجباره على التدرب مع الفريق الرديف منذ مطلع العام الجاري.

باريس سان جيرمان فرّط في تقدمه ذهابا على أرض يونايتد بهدفين دون رد، وسقط بثلاثية على ملعب حديقة الأمراء، الأمر الذي لم يترك أي أثر في نفس رابيو الذي خرج للاحتفال.

رابيو (23 عاما) لم يخض سوى 20 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، آخرها يوم 11 ديسمبر الماضي في مواجهة ريد ستار بلجراد بدوري أبطال أوروبا.

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رابيو باريس سان جيرمان

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