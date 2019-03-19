كرة طائرة - الفوز 73 على التوالي.. الأهلي يتفوق على طلائع الجيش ويتوج بلقب كأس مصر

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 19:26

كتب : محمد سمير

كرة طائرة - الأهلي

واصل رجال الأهلي للكرة الطائرة تقديم العروض القوية بالحفاظ على لقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة دون صعوبة، إذ سيطر لاعبو الأحمر على المباراة منذ البداية.

وفاز الأهلي بأول شوطين بنتيجة واحد وهي 25-15، قبل أن يحسم الأحمر اللقب في الشوط الثالث بنتيجة 25-16.

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وبذلك يحقق الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ويعتبر هو البطل التاريخي للمسابقة.

وحقق الأهلي بذلك الفوز انتصاره رقم 73 على التوالي في مختلف البطولات دون أي خسارة.

ويطير فريق الطائرة إلى بولندا في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا على صالة النادي بالجزيرة.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية يوم 1 أبريل المقبل عقب أسبوع من انتهاء بطولة إفريقيا للسيدات المقامة أيضا على صالة النادي بالجزيرة.

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للأندية

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