المنتخب: أجيري اختار خوض معسكر محلي استعدادا لأمم إفريقيا.. وسيحدد ملعب الفريق

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة اختار خوض معسكر محلي استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث لهيطة لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء قائلا: "أجيري استقر على خوض معسكر محلي استعدادا لكأس إفريقيا".

وعن الملعب الذي سيخوض عليه المنتخب مبارياته في البطولة قال لهيطة: "سيفاضل بين استاد القاهرة والدفاع الجوي والسلام".

وعن المنافسة في البطولة قال لهيطة: "ستكون صعبة للغاية بسبب تطور المنتخبات المشاركة والارتفاع في مستواهم الفني بلا أي استثناء".

وأكمل "ما كان يعرف بزمن الفرق الكبيرة والصغيرة انتهى والآن المستويات متقاربة بين الجميع".

وأردف "نحن نتفائل بقدرتنا على تقديم بطولة قوية خاصة بعد ما حدث في النسخة السابقة بالتأهل للنهائي رغم الغياب لثلاث بطولات متتالية".

أما عن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر علق "مطمئنون لمستواه بسبب أدائه الرائع فهو لا يتأثر بالضغوط والانتقادات لأنه يرك على عمله فقط فهو بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

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