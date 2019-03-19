الإعلان عن موعد مؤجلات سيتي في الدوري الإنجليزي "جدول مضغوط للغاية"

تأجلت مباراة جديدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في ظل الصراع على لقب المسابقة مع ليفربول، وأصبح عليه التعامل مع ضغط المباريات حتى نهاية الموسم.

سيتي له مباراة مؤجلة من الجولة 31 ضد جاره مانشستر يونايتد ستقام يوم 24 أبريل المقبل، والآن تأجلت له مباراة كارديف سيتي ضمن الجولة 33.

سبب التأجيل هو انشغال سيتي بمواجهة برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السادس من أبريل والذي كان من المفترض فيه ملاقاة كارديف.

تم تأكيد موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي @EmiratesFACup لتقام يوم السبت 6 أبريل في استاد ويمبلي.#السيتي pic.twitter.com/5vpWG6vg2S — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 19, 2019

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

وأعلنت رابطة الدوري مساء الثلاثاء الموعد الجديد لمباراة سيتي ضد كارديف التي تأجلت، فقد تم تقديم موعدها لتقام يوم الأربعاء 3 أبريل.

تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز @premierleague لتقام يوم الأربعاء 3 أبريل في استاد الاتحاد.#السيتي — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 19, 2019

والمثير أن جدول سيتي مزدحم للغاية طوال شهر أبريل، فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام طوال الشهر عقب فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك فأن إمكانية استمرار فريق بيب جوارديولا في دوري الأبطال جعل تأجيل مباراة سيتي مع كارديف لموعد لاحق مستحيلا، لأن يومي الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو مخصصان لذهاب نصف نهائي الأبطال، ويومي 7 و8 مايو للإياب، علما بأن موسم الدوري الإنجليزي سينتهي يوم 12 مايو.

يذكر أن مباريات الجولة قبل الأخيرة والجولة الختامية من الدوري الإنجليزي ستلعب في وقت واحد، وقد تشهد أحدهما ذهاب اللقب إلى مدينة ليفربول أو مدينة مانشستر.

وتأتي مباريات سيتي حتى نهاية الموسم على النحو التالي:-

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد.. السبت 30 مارس

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد.. الأربعاء 3 أبريل

نصف نهائي الكأس: برايتون على ملعب ويمبلي.. السبت 6 أبريل

ذهاب ربع نهائي الأبطال: توتنام خارج ملعب الاتحاد .. الثلاثاء 9 أبريل

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 14 أبريل

إياب ربع نهائي الأبطال: توتنام على ملعب الاتحاد .. الأربعاء 17 أبريل

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد.. السبت 20 أبريل

مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد.. الأربعاء 24 أبريل

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 28 أبريل

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد.. السبت 4 مايو

إياب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 7 مايو أو الأربعاء 8 مايو

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 12 مايو

الصراع ملتهب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).















































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