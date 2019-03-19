الإعلان عن موعد مؤجلات سيتي في الدوري الإنجليزي "جدول مضغوط للغاية"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 15:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - شالكه

تأجلت مباراة جديدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في ظل الصراع على لقب المسابقة مع ليفربول، وأصبح عليه التعامل مع ضغط المباريات حتى نهاية الموسم.

سيتي له مباراة مؤجلة من الجولة 31 ضد جاره مانشستر يونايتد ستقام يوم 24 أبريل المقبل، والآن تأجلت له مباراة كارديف سيتي ضمن الجولة 33.

سبب التأجيل هو انشغال سيتي بمواجهة برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السادس من أبريل والذي كان من المفترض فيه ملاقاة كارديف.

أخبار متعلقة

فان دايك مدافعا عن صلاح: محظوظون بوجوده معنا.. لندعهم يتحدثون بما يريدون إلى صلاح.. معد نفسي وهداف أرسنال والملك المصري يتحدثون عن كيفية إنهاء الصيام التهديفي مدافع ليفربول: لا أهتم بمؤجلات سيتي وموقفه في الجدول فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب كلوب: سيتي لن يفرط في الكثير من النقاط

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

وأعلنت رابطة الدوري مساء الثلاثاء الموعد الجديد لمباراة سيتي ضد كارديف التي تأجلت، فقد تم تقديم موعدها لتقام يوم الأربعاء 3 أبريل.

والمثير أن جدول سيتي مزدحم للغاية طوال شهر أبريل، فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام طوال الشهر عقب فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك فأن إمكانية استمرار فريق بيب جوارديولا في دوري الأبطال جعل تأجيل مباراة سيتي مع كارديف لموعد لاحق مستحيلا، لأن يومي الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو مخصصان لذهاب نصف نهائي الأبطال، ويومي 7 و8 مايو للإياب، علما بأن موسم الدوري الإنجليزي سينتهي يوم 12 مايو.

يذكر أن مباريات الجولة قبل الأخيرة والجولة الختامية من الدوري الإنجليزي ستلعب في وقت واحد، وقد تشهد أحدهما ذهاب اللقب إلى مدينة ليفربول أو مدينة مانشستر.

وتأتي مباريات سيتي حتى نهاية الموسم على النحو التالي:-

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد.. السبت 30 مارس

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد.. الأربعاء 3 أبريل

نصف نهائي الكأس: برايتون على ملعب ويمبلي.. السبت 6 أبريل

ذهاب ربع نهائي الأبطال: توتنام خارج ملعب الاتحاد .. الثلاثاء 9 أبريل

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 14 أبريل

إياب ربع نهائي الأبطال: توتنام على ملعب الاتحاد .. الأربعاء 17 أبريل

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد.. السبت 20 أبريل

مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد.. الأربعاء 24 أبريل

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 28 أبريل

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد.. السبت 4 مايو

إياب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 7 مايو أو الأربعاء 8 مايو

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 12 مايو

الصراع ملتهب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).

اقرأ أيضا

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

الأهلي: تلقينا اتصالات من الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا.. وهذا موعد الحسم

الصراع على المقاعد الـ10 الأخيرة.. كل احتمالات التأهل لكأس الأمم الإفريقية

ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الحضري لـ في الجول: صلاح لا يلتفت للانتقادات.. وهذا موعد عودتي للتدريبات 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الفوز 73 على التوالي.. الأهلي يتفوق على طلائع الجيش ويتوج بلقب كأس مصر 20 دقيقة | رياضات أخرى
خطأ الاتحاد الأوروبي يُخرج باريس سان جيرمان سالما من "أزمة اللعب المالي النظيف" 38 دقيقة | أوروبا
قائمة الزمالك - عودة حفني وعنتر أمام المقاولون.. وغياب إبراهيم حسن 43 دقيقة | الدوري المصري
أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة 50 دقيقة | منتخب مصر
رسميا - أهلي جدة يكشف عن مدة غياب عمر السومة 51 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك