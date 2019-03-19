خاص برج العرب لـ في الجول: انتظروا المفاجأة في القمة.. أرضية الملعب ستبدو جديدة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 14:51

كتب : هاني العوضي

استاد برج العرب - الأهلي - الترجي

"انتظروا المفاجأة في مباراة القمة"، هكذا صرح مصدر مسؤول في استاد برج العرب عقب تأكيد إقامة مباراة الزمالك والأهلي يوم 30 مارس الجاري في الاستاد الواقع في ضواحي الإسكندرية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ليس لدينا أي مشكلة، يوم 30 مارس ستبدو أرضية الملعب وكأنها جديدة".

وكشف "نحن متعاقدون مع شركة كبيرة لصيانة أرض الملعب، وما نعرفه أن فصل الشتاء يؤثر على إنبات النجيلة، بجانب تعاقب المباريات، جعل الملعب يظهر بالشكل الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة".

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وشدد "أمامنا 10 أيام، وتلك فترة كافية جدا ليبدو الملعب بالشكل المعتاد".

وأتم "الملعب سيبدو بشكل جديد يوم مباراة الزمالك والأهلي".

وظهرت أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة مؤخرا مع استضافة الملعب لمباريات الدوري والفرق المصرية في البطولات الإفريقية.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في الـ30 من شهر مارس الجاري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

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