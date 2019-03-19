خاص الغندور يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم وظاهرة: "ما فعله الأهلي"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 17:49

كتب : بسام أبوبكر

خالد الغندور

8 جولات قبل نهاية الدوري المصري، والوقت بات سانحا لحصاد جزئي للموسم.

Filgoal.com تحدّث إلى خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق، والذي اختار بدوره الأفضل والأسوأ في الموسم الحالي للدوري المصري.

**أفضل فريق

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الزمالك

**مفاجأة الموسم

بيراميدز، خلق نوعا من المنافسة والجميع ينتظر مبارياته رغم حداثة الفريق.

على مستوى اللاعبين، عبد الله السعيد من مفاجآت الموسم أيضا.

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**فريق كان ظهوره بشكل جيد متوقعا ولم يحدث ذلك

الاتحاد السكندري.

**أفضل مدرب

إيهاب جلال.

**أفضل حارس مرمى

محمود عبد الرحيم جنش.

**مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع

طلعت يوسف.

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**أفضل هدف

محمود وادي في شباك سموحة، لأنه من وسط الملعب والكرة كانت جانبية، بالإضافة إلى أن محمد أبو جبل حارس مرمى طويل القامة.

**الأقرب للهبوط

النجوم والداخلية، بالإضافة لفريق ثالث قد يكون بين إنبي ووادي دجلة وسموحة.

**ظاهرة الموسم

من وجهة نظري، هي فترة الانتقالات الشتوية التي قام بها الأهلي بشراء 7 لاعبين في يناير بمبلغ تجاوز 300 مليون جنيه.

**أداء الحكام

الأخطاء التحكيمية لم ولن تنتهي في كرة القدم، التحكيم مقبول في الدوري المصري.

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