إبراهيموفيتش يشرح كيف تسبب فيرجسون في تراجع يونايتد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

أليكس فيرجسون

يرى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه على النادي ينسى نجاحات السير أليكس فيرجسون السابقة إذ تعيق الشياطين عن المضي قدما.

فيرجسون المدرب الأسطوري ليونايتد تقاعد في 2013 بعد مسيرة امتدت 26 عاما حقق خلالها 13 لقب دوري إنجليزي و5 كأس الاتحاد ولقبي دوري أبطال أوروبا، ومنذ رحيله والنادي يعاني من تراجع في المستوى ولم يحقق لقب الدوري.

وعن ذلك قال إبرا لصحيفة ميرور: "كل شيء يحدث تتم مقارنته بعهد فيرجسون. يقولون: لو فيرجسون كان هنا لما حدث ما حدث. فيرجسون لم يكن ليحب ذلك، كل شيء كان يتم ذكر فيرجسون فيه".

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وأضاف "لو كنت أنا صاحب قرار لقلت: لم يعد هناك فيرجسون، قدمت إلى هنا وأنا أرغب في صناعة تاريخي الخاص، أريد صناعة قصتي الخاصة".

وأوضح "لا أرغب في سماع ما حدث من قبل، أريد القيام بالأمر في الحاضر. أنت تأتي مع عقلية جديدة".

وأتم "فيرجسون يحظى بمكانته في تاريخ النادي ولكن على النادي المواصلة الآن. عليه أن يجد هويته الخاصة وهذا صعب".

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