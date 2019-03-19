ميرور: أرسنال لن يُفعل خيار شراء دينيس سواريز

يبدو أن دينيس سواريز لاعب أرسنال لن يستمر طويلا رفقة النادي اللندني بحسب تقرير لصحيفة ميرور البريطانية.

سواريز انتقل إلى صفوف المدفعجية في يناير الماضي قادما على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء نهاية الموسم.

ولكن أرسنال لن يُفعل هذا الخيار بحسب ميرور، إذ يضع المدرب أوناي إيمري في اعتباراته عدم قدرة اللاعب الإسباني على التأقلم مع الأجواء الإنجليزية.

الصحيفة أشارت إلى أن هناك شكوك جدية من قبل إيمري فيما يخض قدرة لاعبه على التأقلم، وهو ما أدى لاستبعاده من المشاركة خلال الآونة الماضية.

منذ انضمامه لم يلعب سواريز سوى في 6 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات منهم 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجميعهم كان كبديل.

وعانى دينيس سواريز من قلة المشاركة مع برشلونة، إذ لم يشارك سوى دقيقة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويبلغ دينيس سواريز من العمر 24 عاما، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في 27 مباراة خاضها بقميص برشلونة الموسم الماضي.

ومثل دينيس سواريز برشلونة في 64 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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