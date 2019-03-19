سانشيز: أثق في قدراتي.. وأرغب في جلب بطولة لجماهير يونايتد

أعرب أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد عن ثقته في قدراته مشيرا إلى رغبته في مساعدة فريقه على تحقيق بطولة.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويعاني سانشيز من تراجع في المستوى منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر قادما من أرسنال في يناير من العام الماضي، ورغم ذلك لم يتوان عن إظهار ثقته.

وقال سانشيز في تصريحات لموقع "إنسايد يونايتد": "أود مواصلة إظهار حبي لكرة القدم. أعلم ما يمكنني فعله، أثق في قدراتي وإمكانياتي".

وأضاف "يونايتد ناد مهم ليس فقط في إنجلترا وإنما في العالم أجمع وسأحب أن أساعد في جلب بطولة للمشجعين".

التشيلي تابع "أريد أن أجعل جماهير النادي سعيدة، أود تسجيل الأهداف وجلب المتعة لهم، إضافة إلى الفوز ببطولة".

وأشار لاعب أودينيزي الأسبق "عندما خسرنا لقب كأس الاتحاد الموسم الماضي أمام تشيلسي لم أكن سعيدا، في الواقع كنت حزينا لأنني رغبت في جعل الجماهير سعداء".

وأتم "عندما كنت صغيرا أحببت يونايتد. أقسم على ذلك. أحببتهم للغاية وأردت أن أظهر ذلك وأن أساهم في جلب المتعة والانتصارات للجماهير".

خلال الموسم الجاري شارك الدولي التشيلي في 23 مباراة سجل خلالها هدفين فقط وصنع 4 أهداف.

اقرأ أيضا

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

الأهلي: تلقينا اتصالات من الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا.. وهذا موعد الحسم

اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك يريدان لعب القمة في القاهرة.. والدفاع الجوي الأكثر جاهزية

الصراع على المقاعد الـ10 الأخيرة.. كل احتمالات التأهل لكأس الأمم الإفريقية