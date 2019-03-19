استبعاد شاكيري من قائمة سويسرا بسبب الإصابة

على الرغم من عدم مشاركته مع ليفربول في الفترة الماضية إلا أن ذلك لم يمنع من تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده واستبعاده من القائمة.

جيردان شاكيري تعرض لإصابة بالتهابات في الفخذ خلال معسكر المنتخب السويسري مما أدى لاستبعاده من القائمة التي تواجه جورجيا والدنمارك خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ودخل كيفن مبابو لاعب يانج بويز السويسري في القائمة بدلا من صاحب الـ27 عاما الذي لم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، وبالتالي فرص مشاركته مع الريدز.

ليفربول يلتقي مع توتنام مع مواجهة صعبة للحفاظ على فارق المنافسة مع مانشستر سيتي. مواجهة قد يغيب عنها جيردان.

ولم يشارك شاكيري في أي لقاء مع ليفربول منذ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في شهر فبراير الماضي، وكانت آخر مشاركة أساسية له أمام ليستر سيتي يوم 30 يناير الماضي.

وخاض شاكيري 80 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 22 هدفا.

اقرأ أيضا

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

الأهلي: تلقينا اتصالات من الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا.. وهذا موعد الحسم

اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك يريدان لعب القمة في القاهرة.. والدفاع الجوي الأكثر جاهزية

الصراع على المقاعد الـ10 الأخيرة.. كل احتمالات التأهل لكأس الأمم الإفريقية