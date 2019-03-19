استبعاد شاكيري من قائمة سويسرا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

شاكيري - السويد - سويسرا

على الرغم من عدم مشاركته مع ليفربول في الفترة الماضية إلا أن ذلك لم يمنع من تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده واستبعاده من القائمة.

جيردان شاكيري تعرض لإصابة بالتهابات في الفخذ خلال معسكر المنتخب السويسري مما أدى لاستبعاده من القائمة التي تواجه جورجيا والدنمارك خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ودخل كيفن مبابو لاعب يانج بويز السويسري في القائمة بدلا من صاحب الـ27 عاما الذي لم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، وبالتالي فرص مشاركته مع الريدز.

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ليفربول يلتقي مع توتنام مع مواجهة صعبة للحفاظ على فارق المنافسة مع مانشستر سيتي. مواجهة قد يغيب عنها جيردان.

ولم يشارك شاكيري في أي لقاء مع ليفربول منذ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في شهر فبراير الماضي، وكانت آخر مشاركة أساسية له أمام ليستر سيتي يوم 30 يناير الماضي.

وخاض شاكيري 80 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 22 هدفا.

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