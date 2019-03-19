كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وعد من مسؤولي استاد برج العرب بشأن أرضية الملعب قبل استضافة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 30 مارس.

وظهرت أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة مؤخرا مع استضافة الملعب لمباريات الدوري والفرق المصرية في البطولات الإفريقية.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "مسؤولو برج العرب وعدوني بشكل مختلف للأرضية في مباراة القمة".

وأوضح "أكد لي مسؤولو الملعب أن فترة الراحة التي سيحصل عليها لمدة 10 أيام قبل مباراة القمة ستساعد على ظهور أرضيته بشكل أفضل".

ثم أكمل "نقل مباراة سموحة ووادي دجلة من ملعب برج العرب إلى استاد المكس زاد من عدد أيام الراحة، وبالتالي هناك فرصة أكبر للعمل على تحسين أرضية الملعب".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن تحديد ملعب برج العرب لاستضافة القمة نهائي، ولا يوجد مجال لنقل المباراة إلى القاهرة.

وأتم "تحدثت مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتم الاستقرار بشكل نهائي على موعد وملعب مباراة القمة".

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في الـ30 من شهر مارس الجاري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

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