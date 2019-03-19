اتحاد الكرة: مباراة القمة في برج العرب

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري يوم الثلاثاء إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في ملعب برج العرب نهاية هذا الشهر.

وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف يوم الإثنين عن احتمالية نقل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي التي ستقام في ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.

لكن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على تويتر نقل تصريحات عامر حسين والتي قال فيها إن ملعب برج العرب جاهز لاستضافة القمة بين الزمالك والأهلي.

وأضاف "وتقام مباراة سموحة ووادي دجلة ضمن الجولة 27 من الدوري المصري في ملعب حرس الحدود بالمكس بدلا من برج العرب لإتمام تجهيز الملعب لاستضافة القمة".

مساء الإثنين تحدث مجاهد لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "سنعقد جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وسلطات الأمن لبحث حل للخروج من تلك الأزمة".

وأكمل "نعم أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة وسوف نبحث عن حل خلال الأيام المقبلة".

وأتم "يجب أن نراعي أن الملعب استضاف عددا كبيرا في المباريات في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى فترة راحة".

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ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في الـ30 من شهر مارس الجاري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

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