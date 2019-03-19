محمد عواد: شكرا ميدو.. أفضل من تعاملت معه في حياتي

توجه محمد عواد حارس الوحدة السعودي بالشكر لمدربه أحمد حسام "ميدو" الذي أقيل قبل ساعات من تدريب الفريق، وشدد على أنه أفضل مدرب تعامل معه.

وذكر النادي السعودي صباح الثلاثاء قرار مجلس إدارة النادي

إقالة ميدو من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال عواد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "شكراً ميدو.. أفضل من تعاملت معه في حياتي وحاصل علي افضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في افضل دوري في المنطقة هذا الموسم".

وأضاف حارس الإسماعيلي المعار في رسالته لميدو "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة".

شكراً @midoahm افضل من تعاملت معه في حياتي وحاصل علي افضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في افضل دوري في المنطقة هذا الموسم كل التوفيق لك في رحلتك القادمة 👏❤️💪 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 19, 2019

ميدو صاحب الـ36 عاما قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعهم الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

ولم يكشف النادي السعودي الأسباب حول إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

اختراق الحساب؟

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

وتأتي تغريدة ميدو بعد حالة من الجدل بدأت بعد رد حمل إساءة لأحد المشجعين من حساب ميدو، قبل أن يعلن المدرب بعدها أن الحساب قد تم اختراقه وتم استعادته.

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