محمد عواد: شكرا ميدو.. أفضل من تعاملت معه في حياتي

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

ميدو - محمد عواد - الوحدة - الأهلي

توجه محمد عواد حارس الوحدة السعودي بالشكر لمدربه أحمد حسام "ميدو" الذي أقيل قبل ساعات من تدريب الفريق، وشدد على أنه أفضل مدرب تعامل معه.

وذكر النادي السعودي صباح الثلاثاء قرار مجلس إدارة النادي

إقالة ميدو من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

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وقال عواد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "شكراً ميدو.. أفضل من تعاملت معه في حياتي وحاصل علي افضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في افضل دوري في المنطقة هذا الموسم".

وأضاف حارس الإسماعيلي المعار في رسالته لميدو "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة".

ميدو صاحب الـ36 عاما قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعهم الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

ولم يكشف النادي السعودي الأسباب حول إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

اختراق الحساب؟

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

وتأتي تغريدة ميدو بعد حالة من الجدل بدأت بعد رد حمل إساءة لأحد المشجعين من حساب ميدو، قبل أن يعلن المدرب بعدها أن الحساب قد تم اختراقه وتم استعادته.

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