كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن متى سيتم تحديد موعد نهاية الدوري وكأس مصر.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "ننتظر خوض الأهلي والزمالك مباريات دور الـ8 في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ثم بعدها سنحدد موعد نهاية الدوري المصري للموسم الحالي".

وأضاف "وأيضا سيتم تحديد موعد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر".

وأكمل عامر حسين "بالتحديد سيكون يوم 13 أبريل المقبل بعد انتهاء مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا".

وتقام قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب الأهلي في دوري الأبطال وينتظر أحد فرق صن داونز الجنوب إفريقي أو هوريا كوناكري الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري.

بينما ينتظر الزمالك في دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية أحد فرق النجم الساحلي التونسي أو ناكانا الزامبي أو حسنية أغادير المغربي.

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