فان دايك مدافعا عن صلاح: محظوظون بوجوده معنا.. لندعهم يتحدثون بما يريدون

الإثنين، 18 مارس 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح

دافع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن محترفنا المصري محمد صلاح وقلة معدله التسجيلي ، مشيرا إلى "لندع الجميع يتحدثون بما يُريدون".

وقال فان دايك: "محمد صلاح يعد لاعبا من طراز عالمي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ليفربول "أي فريق في إنجلترا يتمنى أن يضم بين صفوفه لاعب مثل محمد صلاح".

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وواصل "نحن محظوظون بتواجد محمد صلاح معنا وهو يلعب بشكل جيد جدا".

وشدد "أثق في قدرة صلاح على العودة مجددا للتهديف".

وأشار "نتحدث مع صلاح دائما ونخبره بأن عليه الاستمرار في العمل، وستأتي الأهداف تباعا".

وأتم "صلاح يمتلك بالفعل سجلا تهديفيا رائعا. لا داعي للقلق".

صلاح لم يُسجل في آخر 7 مباريات بقميص ليفربول في كل المسابقات.

ورغم ذلك، محترفنا المصري هو هداف ليفربول في الدوري برصيد 17 هدفا بالتساوي مع ماني.

في كل البطولات، سجل صلاح 20 هدفا وصنع 9 أهداف خلال مشاركته في 41 مباراة.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بـ 76 نقطة من 31 مباراة، بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 74 نقطة ولكن من 30 مباراة.

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