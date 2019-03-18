فرانس فوتبول: عودة زيدان = ريال مدريد يفكر مجددا في ضم ماني

الإثنين، 18 مارس 2019 - 20:32

كتب : رامي جمال

ماني - فولام - ليفربول

عاد ريال مدريد للتفكير مرة أخرى في ضم ساديو ماني جناح ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة والسبب هو عودة زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن زيدان يريد ضم اللاعب السنغالي خلال الصيف المقبل لدعم فريقه في الناحية الهجومية.

وأوضح التقرير أن زيدان كان يريد ضم ماني الصيف الماضي لكن رحيله عن القيادة الفنية لريال مدريد وقدوم جولين لوبيتيجي ثم سانتياجو سولاري لتدريب الفريق وقفا حائلا أمام إتمام الصفقة.

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وأكد التقرير أن زيدان لم يغير رأيه في ماني منذ الصيف الماضي وهو مازال يريد ضمه إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

وأشار إلى أن انضمام ماني إلى ريال مدريد سوف يعزز حلم اللاعب السنغالي صاحب الـ26 عاما في الفوز بالكرة الذهبية

ويعيش ساديو ماني فترة من التألق خلال الموسم الجاري مع ليفربول إذ أنه سجل 20 هدفا وصنع أربعة آخرين في 38 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

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