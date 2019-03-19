ديلي ميل: أغنى رجل في بريطانيا مهتم بشراء تشيلسي من أبراموفيتش

يهتم سير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، بشراء نادي تشيلسي من ملياردير النفط الروسي، رومان أبراموفيتش.

وبحسب ديلي ميل، يريد راتكليف الذي تبلغ ثروته 21 مليار جنيه إسترليني شراء نادي تشيلسي لضمه لفريق الدراجات الذي سيقوم بشراءه في الأيام القليلة المقبلة، سكاي، حيث سيسميه إينيوس، نفس اسم شركة البتروكيماويات التي يملكها.

ولكن، لا يرغب أبراموفيتش في البيع خاصة أن عرض راتكليف لم يصل لـ2.1 مليار إسترليني، الرقم الذي يرغب أبراموفيتش الذي لم يزر النادي منذ بداية الموسم الجاري في ظل مشاكل دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا صعبت حصوله على تأشيرة الدخول، ليحصل أبراموفيتش على جواز سفر إسرائيلي يمكنه من دخول بريطانيا لمدة 6 أشهر دون تأشيرة دخول، إلا أنه لم يسافر به إلى بريطانيا حتى الآن.

وتعد تلك ثاني محاولة من راتكليف لشراء تشيلسي، بعد أن حاول شرائه العام الماضي.

وبحسب ميل، فإن راتكليف يحمل تذكرة موسمية لمباريات تشيلسي ولكنه يشجع مانشستر يونايتد، كما يملك نادي لوزان في سويسرا منذ عام 2017.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري بـ57 نقطة في موسم متخبط للفريق اللندني الوحيد الذي يحمل كأسا لحساب دوري أبطال أوروبا.

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