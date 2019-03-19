المدرب العام للمنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 01:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف مصر القاتل في شباك تونس

وجه هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر نصيحة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال رمزي عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار: "الجماهير تربط أداء صلاح ومستواه بالأهداف، إلا أنني أراه يؤدي بشكل جيد جدا، وإذا لم يهدف فهو يصنع الفرص لزملائه".

وأضاف: "في فترات عديدة قلت إن صلاح يفصل نفسه عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه تأثر الفترة الماضية بها لأنه بدأ يرد بشكل أو بآخر، رغم أن الردود ليست سلبية ولكن البعض يفسرها سلبية".

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وشدد مدرب المنتخب: "أنا مطمئن عليه، فهو يسير بشكل جيد في الدوري الإنجليزي، والأهداف ليست المسطرة التي نقيس بها مستواه".

وأشار هاني رمزي: "أريد أن تصله هذه الرسالة.. لا تفكر في التهديف بشكل مباشر، فهو لاعب كبير ويدرك الأمر جيدا، فكل المهاجمين الكبار في العالم يمرون بنفس المرحلة".

وتابع "نريد أن يتكاتف الكل وتسود الأجواء الإيجابية قبل كأس الأمم الإفريقية، فهي بطولة مهمة، وأحب أن تكون الأجواء العامة تحد من الانتقادات والتعصب بل التطرق للإيجابيات".

وأتم هاني رمزي تصريحاته: "أنا متفائل خيرا بأننا سنفوز باللقب".

صلاح لم يُسجل في آخر 7 مباريات بقميص ليفربول في كل المسابقات.

ورغم ذلك، محترفنا المصري هو هداف ليفربول في الدوري برصيد 17 هدفا بالتساوي مع ماني.

في كل البطولات، سجل صلاح 20 هدفا وصنع 9 أهداف خلال مشاركته في 41 مباراة.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بـ 76 نقطة من 31 مباراة، بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 74 نقطة ولكن من 30 مباراة.

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