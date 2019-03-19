المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - الإنتاج الحربي

انتقد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر ما قيل بأن استبعاد رمضان صبحي من معسكر الشهر الجاري لأسباب غير فنية.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

مصر

وصرح رمزي عبر برنامج "نمبر وان": "نتفهم الانتقادات وخطتنا مختلفة عن تفكير الناس، والهدف مصلحة المنتخب، فالأهم أن نتوج ببطولة إفريقيا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأضاف: "ما يقال بأن استبعاد رمضان لأسباب غير فنية، كلام لا يستحق الرد عليه، لا ننظر إلى مثل هذه التصريحات أو ما يكتب بشكل سلبي".

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وأكد مدرب المنتخب "ماضون في طريقنا، ونحترم كل اللاعبين الذين تم طرح أسمائهم ونتفق أن البعض كان يستحق فرصة، ولكن لنا رؤية أتمنى أن تتوج بالنجاح".

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قال في وقت سابق: " استبعاد رمضان أمر غير مفهوم، وهو أيضا أمر غير فني. أعلم تماما منذ تولي الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر أنه لن يضم رمضان لأسباب أخرى غير فنية ولكني لن أكشف عنها". (طالع التفاصيل)

في سياق آخر أشار هاني رمزي إلى أن علي جبر مدافع بيراميدز كان يعاني من إجهاد ولكنه شارك في المران مساء الاثنين بشكل طبيعي.

وأتم رمزي تصريحاته، مشيرا إلى "ضم حارس مرمى رابع بديل بعد إصابة عامر عامر لا يبدو خيارا متاحا، سنكتفي بالثلاثي جنش وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل، ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

المنتخب المصري خاض مرانه في مدينة برج العرب، بمشاركة 18 لاعبا، مران لم يكمله عامر عامر حارس مرمى الإنتاج بسبب الإصابة.

وكشف هاني رمزي لـFilGoal.com في وقت سابق التشخيص المبدئي لإصابة عامر عامر بـ"جزع في الرباط الداخلي للركبة". (طالع التفاصيل)

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