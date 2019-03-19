مجاهد: القمة بين الزمالك والأهلي قد يتم نقلها من برج العرب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

مصر - برج العرب

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن احتمالية نقل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي التي ستقام في ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.

وتحدث مجاهد لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "سنعقد جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وسلطات الأمن لبحث حل للخروج من تلك الأزمة".

وأكمل "نعم أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة وسوف نبحث عن حل خلال الأيام المقبلة".

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وأتم "يجب أن نراعي أن الملعب استضاف عددا كبيرا في المباريات في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى فترة راحة".

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في الـ30 من شهر مارس الجاري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

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