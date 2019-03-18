مورينيو: شاهدت أبو تريكة في الملعب وهو يقود مصر للفوز بأمم إفريقيا 2008

الإثنين، 18 مارس 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة - جوزيه مورينيو

استعاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ذكرياته مع مشاهدة بطولة أمم إفريقيا 2008 في غانا والمتوج بلقبها منتخب مصر.

وقال مورينيو خلال استضافته بقناة بي إن سبورت: "ذهبت لمشاهدة البطولة من أرض الملعب وبالفعل شهدت مباريات قوية للغاية".

وأضاف "كنت أتابع جميع المباريات على شاشة التليفزيون مع حضور بعضها في الملعب وشاهدت زميلنا في القناة محمد أبو تريكة وهو يقود منتخب مصر للفوز باللقب ويقدم أداء مميز".

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وأكمل مورينيو "البطولة كانت تضم مجموعة من نجوم قارة إفريقيا المتألقين مع أنديتهم في أوروبا الذين قدموا أداء جيد مع منتخبات بلادهم".

وأتم تصريحاته "أن ترى لاعبا في البطولة لا تعرفه في المطلق ولكنه يقدم أداء مميز مع منتخب بلاده، يكون أمرا صعبا عليك أن تتعاقد معه لتدربه في فريقك".

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