مورينيو: شاهدت أبو تريكة في الملعب وهو يقود مصر للفوز بأمم إفريقيا 2008

استعاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ذكرياته مع مشاهدة بطولة أمم إفريقيا 2008 في غانا والمتوج بلقبها منتخب مصر.

وقال مورينيو خلال استضافته بقناة بي إن سبورت: "ذهبت لمشاهدة البطولة من أرض الملعب وبالفعل شهدت مباريات قوية للغاية".

وأضاف "كنت أتابع جميع المباريات على شاشة التليفزيون مع حضور بعضها في الملعب وشاهدت زميلنا في القناة محمد أبو تريكة وهو يقود منتخب مصر للفوز باللقب ويقدم أداء مميز".

وأكمل مورينيو "البطولة كانت تضم مجموعة من نجوم قارة إفريقيا المتألقين مع أنديتهم في أوروبا الذين قدموا أداء جيد مع منتخبات بلادهم".

وأتم تصريحاته "أن ترى لاعبا في البطولة لا تعرفه في المطلق ولكنه يقدم أداء مميز مع منتخب بلاده، يكون أمرا صعبا عليك أن تتعاقد معه لتدربه في فريقك".

اقرأ أيضا:

إلى صلاح.. معد نفسي وهداف أرسنال والملك المصري يتحدثون عن كيفية إنهاء الصيام التهديفي

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

"الحوت" ساسي.. معشوق جماهير الزمالك الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

هل يتم إيقافه؟ يويفا يتهم رونالدو بسوء السلوك بسبب احتفاله

6 أسئلة وإجابات عن منافسي الزمالك المحتملين.. من المواجه الأسهل للأبيض؟