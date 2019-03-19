مدرب تشيلي يخلف ميدو في تدريب الوحدة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

أعلن نادي الوحدة السعودي تعيين مدرب تشيلي كمدير فني للفريق بعد ساعة من إقالة مدربه المصري أحمد حسام "ميدو" من منصبه.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح الثلاثاء: "كلف مجلس إدارة نادي الوحدة التشيلي الفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمصري أحمد حسام "ميدوط ويساعده المدرب الوطني عيسي المحياني".

فيدال كان مدرب الأحمال الخاص بنادي الوحدة، ومن المرجح أن يكون مدربا مؤقتا لزملاء محمد عواد حارس منتخب مصر.

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قبل ذلك بنحو ساعة ذكر النادي السعودي قرار مجلس إدارة النادي

إقالة ميدو من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ميدو صاحب الـ36 عاما قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعهم الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

ولم يكشف النادي السعودي الأسباب حول إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

اختراق الحساب؟

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

وتأتي تغريدة ميدو بعد حالة من الجدل بدأت بعد رد حمل إساءة لأحد المشجعين من حساب ميدو، قبل أن يعلن المدرب بعدها أن الحساب قد تم اختراقه وتم استعادته.

اقرأ -ميدو يوضح حقيقة تصريحاته التي أثارت الجدل في السعودية

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